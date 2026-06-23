Środki z emisji pozwolą spółce na przygotowanie się oraz przeprowadzenie podania terapii RNAi pierwszym pacjentom w specjalistycznym ośrodku. Ten cel ma zostać zrealizowany w II połowie 2027 r. Następnie lekarze będą prowadzili regularną obserwację pacjentów – pierwsze wyniki tego procesu spółka spodziewa się otrzymać do połowy 2028 r. W międzyczasie spółka przygotuje wniosek o badanie kliniczne (IND submission) do FDA lub innego regulatora. Złożenie wniosku również planowane jest w połowie 2028 r., podano.

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"Dzięki funduszom pozyskanym od inwestorów wykonamy bardzo duży krok do przodu w zakresie realizacji projektu. Pierwszych efektów naszej pracy można oczekiwać już w najbliższym kwartale. Zamierzamy bowiem uruchomić proces wyboru optymalnego podwykonawcy w zakresie wytwarzania wektora wirusowego w standardzie GMP, opracować we współpracy z lekarzami kryteria włączenia i wyłączenia pacjentów w ramach planowanej procedury tzw. wyjątku szpitalnego (ang. ATMP-HE) oraz dokładny sposób wykonania zabiegu, a także rozpocząć przygotowania do konsultacji z organami regulacyjnymi" – powiedział szef projektu multiQure Tomasz Nocuń, cytowany w komunikacie.

Emisja akcji oraz pozyskanie środków są ostatnim, warunkowym elementem porozumienia Pure Biologics oraz Biofund Capital Management. W ramach porozumienia Biofund oraz JD Copilot, właściciele projektu, wnieśli go do spółki w zamian za objęcie 146 700 000 akcji serii Q. Ponadto, porozumienie zakładało również umorzenie pożyczki udzielonej spółce przez ACRX, istotnego akcjonariusza w zamian za 16 804 603 akcji serii R. Ostatnim elementem procesu będzie zmiana nazwy spółki na multiQure SA, przekazano.

„Terapie genowe to przyszłość”. Kris Siemionow o zaufaniu inwestorów i potencjale multiQure

"Bardzo cieszy nas zaufanie inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w multiQure. Terapie genowe to przyszłość leczenia chorób poliglutaminowych, w tym przede wszystkim choroby Huntingtona. Widać to również w sygnałach ze strony FDA. Kurs akcji uniQure, naszego konkurenta z zakresu terapii genowych rósł o prawie 80 proc. w dniu opublikowania wniosków po spotkaniu z amerykańskim regulatorem, a kapitalizacja przekroczyła 3 mld dol.. To pokazuje potencjał wycenowy naszego projektu. Cieszymy się, że już teraz polscy inwestorzy uzyskują ekspozycję na tak perspektywiczny obszar" – skomentował czołowy inwestor projektu multiQure, jeden z udziałowców funduszu Biofund Kris Siemionow.

"Wniesienie multiQure do Pure Biologics oraz pozyskanie środków na rozwój oznacza, że dajemy jej drugie życie oraz najbardziej innowacyjne rozwiązania w biotechnologii. Teraz zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze uzyskali ekspozycję na rynek o potencjalnej wartości liczonej w dziesiątkach miliardów dolarów. To dopiero początek naszej drogi" – dodał.

Menedżerami Oferty byli Ipopema Securities oraz Dom Maklerski INC.

Platforma RNAi rozwijana przez multiQure to terapia na chorobę Huntingtona i inne choroby poliglutaminowe.

Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą działającą w modelu Virtual Biotech. Koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych, działając w obszarze immunoonkologii i nefrologii. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.