Program jak zawsze rozpocznie się o godz. 12.00. Naszego gościa zapytamy m.in.:

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Czy rynek ropy naftowej słusznie „świętuje” odblokowanie Cieśniny Ormuz?

Jak wyglądają kwestie popytu na ropę?

Jakich poziomów cenowych można spodziewać się na rynku ropy naftowej?

Co dalej ze złotem?

Dlaczego metale szlachetne tanieją i czy ruch ten jeszcze zostanie pogłębiony?

Co jeśli nie ropa naftowa i złoto?