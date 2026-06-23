Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000. Dzień dywidendy wyznaczono na 23 lipca, a dzień wypłaty na 6 sierpnia 2026 r.

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GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Oferuje usługi w zakresie obrotu, rozliczeń, dostarczania danych rynkowych, indeksów oraz benchmarków referencyjnych. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie od 2010 roku.