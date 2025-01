Inflacja bazowa mocno spadła. Pomógł m.in. program Aktywny Rodzic

W ujęciu miesiąc do miesiąca, czyli względem listopada, w grudniu inflacja bazowa wyniosła -0,1 proc. To pierwszy spadek cen od września 2023 r. Wówczas wynikał on m.in. z rozszerzenia programu darmowych leków. Teraz też można powiedzieć, że za aż tak dużym tąpnięciem stoją decyzje rządowe.

Z danych GUS wynika bowiem, że w grudniu ceny w kategorii „opieka społeczna” spadły średnio o blisko 25 proc. rok do roku i miesiąc do miesiąca. Urząd wyjaśnia, że to efekt programu Aktywny Rodzic, w ramach którego rodzice mogą otrzymać m.in. dofinansowanie (do 1500 zł miesięcznie) na pobyt dziecka w żłobku. Tym samym poziom cen usług opiekuńczych (liczony wydatkami rodziców na nie) wyraźnie spadł. Wygląda na to, że w efekcie mocno obniżyła się też roczna dynamika cen usług (z 7,2 proc. w listopadzie do 6,6 proc. w grudniu) oraz inflacja bazowa.

Jednocześnie zaskoczyła też dynamika cen w innych kategoriach, ekonomiści Pekao zwracają uwagę m.in. na spadek cen napojów alkoholowych o 0,9 proc. m./m. czy obuwia o 4,5 proc. m./m., analitycy innych ośrodków wskazują też na spadającą roczną dynamikę cen m.in. w hotelarstwie i gastronomii czy turystyce.

Co dalej z inflacją bazową?

Cały czas różna pozostaje jednak ocena tych danych i prognozy na przyszłość. Przykładowo, ekonomiści Pekao mimo wszystko widzą w tych danych „za dużo jednorazowego charakteru, żeby myśleć o trwałym spadku presji inflacyjnej w kategoriach bazowych”. W ich opinii dobra sytuacja na rynku pracy, w tym wysoki wzrost wynagrodzeń, będzie odbijał się w mozolnym spadku inflacji bazowej, szczególnie cen usług, przez większą część 2025 r. Taką mozolną ścieżkę rysowała też listopadowa projekcja NBP, zakładająca, że przez cały rok inflacja bazowa nie zejdzie poniżej 4 proc.

Ale z drugiej strony np. ekonomiści mBanku są dużo bardziej optymistyczni i zakładają, że pod koniec roku inflacja bazowa może być już nawet w okolicach 3 proc. Opierają tę prognozę nie tylko na spadku rocznej dynamiki płac do jednocyfrowych poziomów, ale też spadku lub stabilności cen towarów.