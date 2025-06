Piąta edycja programu wsparcia pokrycia analitycznego potrwa do końca czerwca 2027 roku. Nowa odsłona programu obejmie analizą 65 spółek z głównego rynku GPW oraz dwuletni pilotaż biuletynów kwartalnych segmentu NC Focus na NewConnect i rynku obligacji korporacyjnych Catalyst.

Do PWPA zakwalifikowanych zostało 65 spółek z głównego rynku, które reprezentują 37 sektorów gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: technologie, gry, biotechnologię oraz produkcję budowlano-montażową. Z 65 zakwalifikowanych spółek 12 wchodzi w skład indeksu mWIG40, a 31 – sWIG80. Kapitalizacja spółek w programie (na dzień 31 maja 2025) waha się od 60 mln zł do około 3,2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 711 mln zł.

Jakie spółki obejmie program analiz?

W ramach dwuletniego pilotażu PWPA obejmującego nowe segmenty, biuletyny kwartalne na temat segmentu NC Focus z NewConnect będą przygotowywane przez analityków Domu Maklerskiego INC oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Z kolei za opracowanie biuletynów kwartalnych dotyczących rynku obligacji korporacyjnych Catalyst odpowiadać będą analitycy Banku Polska Kasa Opieki oraz DM BOŚ.

Program wsparcia analitycznego polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych i biuletynów kwartalnych finansowanych przez GPW. Od 2019 r. w jego ramach opublikowano już ponad 4500 raportów. Poniżej przedstawiamy listę spółek i domy maklerskie, które wezmą udział w piątej edycji programu:

Lista zakwalifikowanych spółek i firm inwestycyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie analiz: