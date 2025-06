Na warszawskim rynku panują za to pozytywne nastroje, które objawiają się prawie 1% wzrostem notowań szerokiego indeksu WIG. Indeks blue chipów, WIG20, zyskuje 1,1%, napędzany wzrostami w sektorze bankowym. Inwestorów częściowo uspokoił komunikat z ministerstwa finansów dotyczący braku projektu nowego podatku. Mimo to obecne na polskich bankach hossa jest raczej pochodną pozytywnego nastawienia do naszego rynku niż zmianami perspektyw samego sektora, o czym warto pamiętać przyglądając się temu segmentowi.

Reklama

Mocny spadek widzieliśmy dziś na akcjach spółki Synektik, która finalnie zamknęła się na prawie 15% minusie. Tym samym prawie całkowicie wymazała wszystkie wzrosty odnotowane od kwietniowego odbicia po przecenie spowodowanej “Dniem Wyzwolenia”. U podstaw spadków spółki stoi informacja o wejściu na rynek polski chińskiego konkurenta systemu da Vinci. Synektik, jako jedyny w naszym kraju dystrybutor tego systemu, wypychany był dotąd na perspektywach rozwoju samego sektora robotów chirurgicznych. Teraz jednak tańszy chiński zamiennik może naturalnie zmniejszyć zainteresowanie amerykańskimi robotami, co bez wątpienia odbiłoby się na wynikach samej spółki. Na razie wpływ nowego systemu na polską spółkę pozostaje hipotetycznym rozważaniem, jednak przełamanie dominującej pozycji da Vinci na polskim rynku mogłoby stworzyć mocne problemy dla utrzymania wysokich wartości wyceny spółki.

Na amerykańskiej giełdzie początek tygodnia przechodzi pod znakiem lekkich wzrostów. Jeżeli ruchy na indeksie S&P 500, który zyskuje dziś ok. 0,3%, utrzymają się, będzie to najlepszy kwartał od drugiego kwartału 2020 r., kiedy to rynki szybko odreagowały popandemiczną przecenę. Choć indeks ma za sobą bardzo mocny kwartał warto pamiętać, że w ujęciu YTD indeks ma za sobą średni wynik. W ciągu ostatniej dekady wzrost o 5,4% plasowałby 2025 r. blisko mediany półrocznych stóp zwrotu. Mimo to warto pamiętać, że wzrost ten wypycha S&P 500 na najwyższą wartość w historii, co przy podwyższonych wartościach wskaźników wyceny i jednocześnie wciąż nierozwiązanymi kwestiami celnymi, stawia kontynuację mocnych wzrostów pod znakiem zapytania. Po politycznych obawach z początku roku i geopolitycznych zawirowaniach wydaje się, że w szczególności indeks będzie potrzebował w ciągu najbliższych miesięcy potwierdzenia ze strony finansów spółek stabilności i dowodów na perspektywę utrzymania wysokich dynamik.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB