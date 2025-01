Prognozy ekonomistów: Z balonu wielkich nadziei upuszczono nieco powietrza

Dane o sprzedaży za październik i listopad były już wyraźnie lepsze (wzrosty kolejno o 1,3 i 3,1 proc. rok do roku), prognozy na grudzień też są obiecujące (+4 proc. według średniej prognoz w ankiecie „Parkietu”). W 2025 r. konsumpcja prywatna ma pozostać ważnym czynnikiem polskiego wzrostu gospodarczego – mimo wyraźnego spadku realnego tempa wzrostu dochodów (szczególnie w I połowie roku, z górką inflacyjną). Z czasem – także wraz z mimo wszystko prawdopodobnymi obniżkami stóp – nasza skłonność do oszczędzania, silna w 2024 r., powinna się zmniejszać.

Górka inflacji, potem zjazd

Z prognoz ekonomistów jasno rysuje się górka inflacji, na którą wejdziemy w pierwszych miesiącach 2025 r. Mediana przewidywań to odczyty kolejno 5,3 i 5 proc. średnio w I i II kwartale. Dobra wiadomość jest taka, że to lekko, bo o 0,1–0,2 pkt proc., ale jednak mniej niż przewidywano trzy miesiące temu. Warto przypomnieć, że grudniowy szybki szacunek inflacji też zaskoczył na plus (4,8 proc. wobec prognoz 5 proc.). Jednak wciąż jest to dynamika cen wyraźnie powyżej średnioterminowego celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z dopuszczalnym pasmem wahań +/-1 punkt procentowy).

II połowa roku ma przynieść wyraźny spadek inflacji, według mediany prognoz do kolejno 3,8 i 3,6 proc. w III i IV kwartale. Wynikać on będzie z efektów bazy sprzed roku (zniknie wpływ częściowego odmrożenia cen nośników energii z lipca 2024 r., który dodał do inflacji ponad 1 punkt procentowy), ale też (oby) słabnącej presji cenowej w całej gospodarce. Niewiadomą jest trajektoria inflacji po wrześniu, gdy odmrożone mają zostać ceny energii dla gospodarstw domowych. Część ekonomistów spodziewa się, że stanie się to przy cenie podobnej do obecnie zamrożonej (500 zł/MWh), inni że przy wyższej – co mogłoby lekko podbić inflację. Niemniej średnio obecnie prognozy zakładają, że w IV kwartale trend spadkowy inflacji będzie kontynuowany – już w okolicach górnej granicy odchyleń od celu NBP (tj. 3,5 proc.).

Rok nieśmiałych obniżek stóp?

Nowa edycja prognoz kwartalnych utwierdza w przekonaniu, że zwykle ekonomiści spodziewają się na ten rok umiarkowanego tempa obniżek stóp procentowych – wręcz nieco wolniejszego niż przewidywano trzy miesiące temu. Zgodnie z medianą prognoz, główna stopa NBP na dzisiejszym poziomie 5,75 proc. utrzyma się nie tylko do końca marca (spodziewa się tego 30 z 35 prognostów i zespołów analitycznych), ale wręcz do końca czerwca (prognoza 22 z 35 badanych). Znacznie powszechniej cięcia są spodziewane w II połowie roku – na koniec września wciąż braku zmian stóp spodziewa się tylko sześciu ankietowanych, a na koniec roku – tylko jeden. Mediana przewidywań to główna stopa na poziomie 5,25 proc. na koniec III kwartału i 5 proc. na koniec czwartego.

– Biorąc pod uwagę wyzwania związane z wysoką dynamiką cen usług w 2025 r., nie będzie przestrzeni do radykalnego luzowania polityki monetarnej przez RPP – komentuje Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku. Oczekuje jednak cięć w II połowie roku, łącznie o 75 pkt baz.