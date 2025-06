Polski konsument podkręca wzrost gospodarczy

Wzrost sprzedaży detalicznej o 4,4 proc. r./r. to dane w ujęciu cen stałych. Można rzec, że o tyle więcej kupiliśmy w maju 2025 r. niż przed rokiem. W cenach bieżących sprzedaż detaliczna urosła w maju o 4,3 proc. r./r. Znikoma różnica sugeruje, że średnio ceny w handlu przez ostatni rok w ogóle nie wzrosły. „To odzwierciedla wysoką konkurencję na rynku” – komentują ekonomiści PKO BP. Dodają, że brak presji cen jest wsparciem dla konsumpcji. Wiele zależy oczywiście od branży. Przykładowo, o ile żywność, napoje i wyroby tytoniowe, licząc takim implikowanym „deflatorem”, wyraźnie podrożały (o 5,6 proc. r./r., to także efekt wzrostu akcyzy na tytoń), o tyle mniej niż przed rokiem płaciliśmy m.in. za samochody i paliwa.

Znów kupujemy meble i elektronikę

Jeśli chodzi o majowe statystyki sprzedaży detalicznej (w cenach stałych), nadal dobrze wygląda sytuacja m.in. w dobrach trwałych. Sprzedaż mebli i sprzętu RTV/AGD była o 18,9 proc. wyższa niż przed rokiem. Jak zauważają ekonomiści Pekao, to największy wzrost od trzech lat, a pomijając okresy efektów bazy w pandemii – od sześciu. Wskazują przy tym, że sprzedaż dóbr trwałych ma za sobą lata posuchy, od wiosny 2021 r. do końca 2024 r. spadła łącznie o około jedną czwartą. „Potencjał do nadrabiania zaległości jest więc gigantyczny, o ile tylko warunki na to pozwolą” – komentują.

Wciąż wyraźnie dodatnią dynamikę (15,7 proc. rok do roku w maju) utrzymuje sprzedaż samochodów i części do nich. W tempie około 5–6 proc. r./r. rośnie też sprzedaż paliw, odzieży i obuwia oraz farmaceutyków i kosmetyków.