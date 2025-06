Wyzwania przed Polską: kierunki i branże przyszłości

Raport wskazuje branże, które w nadchodzących latach mogą stać się motorami wzrostu i będą budować nowoczesną gospodarkę. To nie tylko dotychczasowi liderzy eksportu, jak przemysł spożywczy, meblarski czy wyrobów z tworzyw sztucznych, w których pożądane jest przesuwanie się polskich firm w górę hierarchii producentów i w stronę segmentu premium. Do tego grona autorzy raportu zaliczają również niektóre branże wysokich technologii, gdzie pozycja polskich firm jest wyjciowo słabsza, ale z uwagi na korzystne otoczenie popytowe, będą one mieć w najbliższych latach dobre warunki do rozwoju (np. sektor IT, przemysł zbrojeniowy, branża farmaceutyczna czy produkcja pozostałego sprzętu transportowego). Raport wskazuje na kilka atrakcyjnych obszarów nowych kompetencji, na które warto zwrócić uwagę ze względu na znakomite perspektywy globalne. To m.in. komponenty dla przemysłu OZE i elektromobilności, przemysł kosmiczny czy produkcja półprzewodników. Są to sektory, które w przyszłości mogą znacząco zwiększyć wartość dodaną i konkurencyjność Polski na globalnym rynku.

Autorzy raportu wskazują, że nasz kraj stoi w obliczu znaczącego przełomu, jaki w najbliższych latach może i powinien dokonać się w obszarze inwestycji. Jest to sfera, która w ostatnich latach pozostawała w cieniu szybko rosnącej konsumpcji i eksportu. Według prognoz zawartych w raporcie, łączna wartość inwestycji w polskiej gospodarce w 2030 roku może sięgnąć 1 bln zł. Istotnym czynnikiem tego wzrostu mają być m.in. duże programy transformacyjne, realizowane w różnych obszarach, zwłaszcza takich jak: zielona transformacja sektora energii, bezpieczeństwo militarne, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna, cyfryzacja czy gospodarka obiegu zamkniętego.

Jak analitycy Banku Pekao S.A. widzą przyszłość Polski w perspektywie najbliższej dekady? „Wizja Polski za dziesięć lat jest optymistyczna: kraj będzie zamożniejszy, bardziej zaawansowany technologicznie i lepiej skomunikowany. Przewidujemy, że PKB per capita Polski może do tego czasu przekroczyć poziom Włoch, a inwestycje sięgnąć 25 proc. PKB. Polska będzie też miejscem życia o wyższej jakości – Polacy będą żyli średnio o pięć lat dłużej, płace osiągną poziom 80 proc. średniej UE, domknięciu ulegnie luka w zakresie podaży mieszkań”, prognozują.

Raport znalazł się w centrum uwagi uczestników debaty „Od wizji do rzeczywistości: Wdrażanie polskiej transformacji inwestycyjnej”, która miała miejsce po prezentacji Ernesta Pytlarczyka.

Magdalena Polan, head of EM Macro Research w PGIM Fixed Income, wskazała, że dalszy rozwój Polski zależy od szeregu czynników. Jednym z nich jest geopolityka, kolejnym ceny energii, innym to, że musimy przejść na nowy poziom w konkurencyjności. Ważna będzie także demografia, która działa na niekorzyść większości krajów w naszym regionie. Czynnik ten można przezwyciężyć np. wzrostem produktywności, wykorzystując choćby możliwości przemysłu obronnego jako katalizatora dla przyspieszenia rozwoju gospodarki krajowej, a także całego regionu.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), prezydent Międzynarodowej Rady Doradczej francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris, zauważył, że zarówno w świetle raportu, jak i ocen ekspertów ALK przyszłość kraju rysuje się w jasnych barwach. Polska na przestrzeni ostatnich 30 lat wykorzystała najważniejsze zasoby, jakimi są talenty i ciężka praca, jednak nie stworzyliśmy zbyt wielu oszczędności. Profesor zwrócił uwagę na nowe wyzwania. Do tych wymienionych przez przedmówczynię dodał problemy systemowe, np. w wymiarze sprawiedliwości czy regulacjach. Jego zdaniem polskie firmy działając w ramach globalnych łańcuchów dostaw nie wytwarzają zbyt dużej wartości dodanej. Podkreślił, że Polska w globalnej grze rynkowej powinna szukać okazji do zwiększania swojej roli.