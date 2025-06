KDPW i StaBillon nawiązały współpracę

KDPW realizuje projekt CSDonDLT, którego efektem będzie implementacja dodatkowej, komplementarnej warstwy systemu depozytowo-rozrachunkowego opartej na technologii blockchain. Tworzone rozwiązanie na obecnym etapie koncentruje się na rozrachunku transakcji OTC, obejmując swoim zakresem zarówno przechowywanie, swobodny transfer papierów wartościowych, jak i atomowy rozrachunek transakcji w ramach warstwy DLT.

Reklama

Istotnym elementem projektu jest możliwość przeprowadzania natychmiastowego rozrachunku transakcji wraz z jednoczesnym przeniesieniem praw do aktywów i zapisaniem ich na dedykowanym rachunku papierów wartościowych w ramach sieci blockchain oraz transferem pieniądza cyfrowego. Takie podejście poza pełną dostępnością inwestora do posiadanych aktywów oraz możliwością przeprowadzania rozrachunków w modelu 24/7/365, istotnie ma podnieść zarówno efektywność operacyjną jak i kosztową.

- Technologia rozproszonych rejestrów (DLT) to przełom w sposobie myślenia o infrastrukturze rynku kapitałowego. W KDPW postrzegamy DLT nie jako zagrożenie dla tradycyjnych instytucji rynku, lecz jako szansę na ich transformację i dostosowanie do wymagań nowoczesnej gospodarki cyfrowej. W ramach prowadzonych prac stwierdziliśmy, że technologia DLT niesie ze sobą potencjał do zasadniczego uproszczenia procesów w obszarze rozrachunku, zwłaszcza w przypadku transakcji pozagiełdowych (OTC). Rozrachunek transakcji wiąże się z transferem papierów wartościowych oraz środków pieniężnych. W opracowywanym przez nas modelu CSDonDLT KDPW tworzy system związany z obsługą papierów wartościowych, StaBillon zaś będzie dostawcą powszechnego pieniądza cyfrowego. To firma z licencją KNF na emisję pieniądza elektronicznego i z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów z wykorzystaniem technologii blockchain – mówi Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

Pomysł na cyfrowy pieniądz

StaBillon (dawniej Billon Solutions) jest nową marką pierwszej w Polsce (i do tej pory jedynej) licencjonowanej instytucji pieniądza elektronicznego (IPE), działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 2019 roku i emitującą pieniądz elektroniczny od marca 2021 roku.