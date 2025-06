Unibax posiadający pakiet 15,69 proc. akcji Boryszewa poinformował o zamiarze rozpoczęcia procesu sprzedaży akcji spółki w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB). Pakiet wystawiony na sprzedaż obejmuje 24 mln akcji stanowiących 10 proc. kapitału. W odpowiedzi w trakcie poniedziałkowego handlu notowania spółki zniżkowały nawet o prawie 6 proc., a wyprzedaży towarzyszyły wysokie obroty.

Ostateczna liczba akcji oferowanych oraz cena sprzedaży zostaną ustalone i ogłoszone po zakończeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu. Rolę podmiotu prowadzącego księgę popytu pełni Ipopema Securities.

Największym akcjonariuszem Boryszewa jest Romana Karkosik, który posiada bezpośrednio prawie 52,5 proc. akcji. Z kolei w rękach Unibaksu, którego udziałowcem obok Romana Karkosika jest również Grażyna Karkosik jest 15,4 proc. akcji.

Grupa Boryszew zaktualizowała strategię

Warto przypomnieć, że zaledwie w zeszłym tygodniu Grupa Boryszew przedstawiła zaktualizowaną strategię rozwoju zwierającą cele finansowe na najbliższe lata. W perspektywie do 2029 r. grupa zakłada wynik na poziomie nieco ponad 570 mln zł. Tempo wzrostu przychodów w kolejnych latach w okresie do 2029 r. ma utrzymywać się na poziomie ok. 4–13 proc., co ma związek z planowanym rozwojem nowych segmentów oraz komercjalizacją realizowanych inwestycji. Celem na 2029 r. jest osiągniecie poziomu ok. 6,9 mld zł przychodów w porównaniu z 5,05 mld zł zakładanych na 2025 r. Kluczowym elementem strategii pozostają inwestycje, których kumulacja spodziewana jest w latach 2026–2027. Łącznie w latach 2025–2029 zarząd zaplanował wydatki na poziomie blisko 1,2 mld zł, z czego 364,3 mln zł przypadnie na 2027 r. W tym roku grupa zaplanowała inwestycje za kwotę ok. 168,3 mln zł.