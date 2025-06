Inwestorzy nadal łaskawym okiem patrzą na polskie akcje, co w poniedziałkowy poranek przynosi kontynuację zeszłotygodniowych wzrostów głównych indeksów. Od startu sesji indeks WIG20 utrzymuje się na niewielkim plusie. Po godzinie handlu notował ok. 0,5 proc. zwyżki. Popyt w Warszawie wspierają pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła notowania na plusie, choć w porównaniu z bardzo udaną końcówką zeszłego tygodnia tempo zwyżek wyraźnie wyhamowało. Trwający już kilka sesji optymizm na giełdach zdaje się nie opuszczać inwestorów. Efekt ten jest dziś wspierany przez m. in. piątkowe rekordy hossy amerykańskich indeksów.

Reklama

Akcje CD Projektu i PGE na celowniku

Na krajowym rynku akcji dobra passę kontynuują największe spółki będąc motorem poniedziałkowych zwyżek indeksów. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje CD Projektu, notując najbardziej okazałą zwyżkę w indeksie WIG20 sięgającą 3 proc. i nowe czteroletnie maksimum. Dobrą zeszłotygodniową passę kontynuują walory PGE , które w tym półroczu mogą się już pochwalić stopą zwrotu sięgającą blisko 90 proc.. Na celowniku kupujących znalazły się również papiery Orlenu oraz banków, choć tempo ich zwyżki tym razem nie powala na kolana. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały papiery LPP, Grupy Kęty i Orange, co przekłada się na wyraźne spadki ich kursów.

Chętnych do zakupów nie brakuje także na szerokim rynku akcji, gdzie przeważa kolor zielony. Biorąc po uwagę poszczególne segmenty zdecydowanie lepiej wypadają średnie spółki z indeksu mWIG40. Zwyżkom w tym segmencie przewodzą efektownie drożejące akcje Textu i Grupy Azoty.