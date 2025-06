Inwestycje PE/VC w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) osiągnęły wartość 2,83 mld euro w 2024 roku, co oznacza wzrost o 50 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim – wynika z raportu „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2024” opublikowanego przez Invest Europe. Największy wpływ na ten wynik miało zwiększone finansowanie spółek dojrzałych. Wartość wykupów wzrosła o 79 proc. do 1,96 mld euro.

Czy fundusze PE inwestują w Polsce?

Polska była największym rynkiem inwestycji PE/VC w regionie, biorąc pod uwagę wartość inwestycji i liczbę sfinansowanych spółek. W 2024 roku fundusze zainwestowały tu 1,23 mld euro (44 proc. całkowitych nakładów w CEE) w 81 spółek, z czego 38 to innowacyjne firmy wspierane przez fundusze venture capital.

- Aktywność funduszy private equity i venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej wyraźnie wzrosła w 2024, powracając do bliskich rekordowym poziomów. Podkreśla to odporność branży w regionie na zawirowania geopolityczne oraz silne fundamenty lokalnych gospodarek - komentuje Andrzej Bartos, prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dodaje, że rosnący napływ kapitału do doświadczonych zarządzających pozwala finansować ambitne, lokalne firmy kierowane przez zdolnych przedsiębiorców. A to napędza rozwój innowacji i transformację gospodarczą regionie.

Jakie były inwestycje funduszy PE w 2024 r.

Wartość wyjść z inwestycji PE/VC w całym regionie wzrosła o jedną trzecią do 1,35 mld euro. To najwyższy wynik od rekordowego 2020 r. Największy udział miały wyjścia poprzez giełdę (591 mln euro, 44 proc. ogółu). Pod względem liczby transakcji dominowała natomiast sprzedaż inwestorom branżowym (30 proc.).