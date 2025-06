Pod oporem

Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przyniosła wyższe otwarcia i lekką korektę optymizmu w godzinach popołudniowych. Była to zarazem ostatnia sesja czerwca, kwartału i półrocza co zasadnie generowało zwyczajowe oczekiwania co do „strojenia okienek”. W szerszym ujęciu rynek pozytywnie odebrał powrót do rozmów handlowych USA-Kanada po burzliwych wydarzeniach weekendu (propozycje podatku cyfrowego w Kanadzie). Dodatkowo scenariusz przesunięcia w czasie dealine'u dla ceł i taryf z 9 lipca sugeruje iż podobny scenariusz może mieć miejsce w rozmowach z innymi kontrahentami handlowymi.

Lokalnie, w ramach WIG20, pozytywnie wyróżniały się akcje mBanku (ponad 3% zwyżki), Santander Polska oraz Allegro. Po stronie podażowej widniały walory m.in. Żabki czy LPP (pożar magazynu w Rumunii). Na szerokim rynku warto wspomnieć o ponad 16% przecenie akcji Synektika po doniesieniach medialnych o ofensywie produktowej w Polsce ze strony chińskiego konkurenta.

Z rynkowego punktu widzenia WIG20 podbił pod opór w rejonie 2860 pkt., który ogranicza nas od wybicia konsolidacji od kwietnia. Intra-sesyjnie zaobserwowaliśmy cofnięcie podobnie jak na rynkach bazowych. Pozostajemy więc w zakresie ok. 160 pkt wahań na indeksie z szansą na kontynuację trendu wzrostowego.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych