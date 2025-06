Jakie są plany Krynicy Vitamin?

3 czerwca 2025 r. zakończony został proces negocjacji, prowadzonych przez spółkę i jej akcjonariusza Zinat, posiadających łącznie 10 633 099 akcji, reprezentujących 86,79 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Celem zawartego porozumienia ma być współdziałanie jego stron aby doprowadzić do nabycia łącznie do 1 618 714 akcji (13,21 proc. ogólnej liczby głosów) i następnie doprowadzenie do delistingu.

Jeśli strony będą mieć łącznie 95 proc. głosów, przeprowadzony zostanie przymusowy wykup akcji. Potem strony porozumienia złożą żądanie zwołania WZ z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji.

„ Z tym, że jeśli okaże się to możliwe, takie WZ odbędzie się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Następnie, w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały WZ o wycofaniu akcji spółka złoży wniosek do KNF o wydanie takiej decyzji” –czytamy w raporcie bieżącym.