Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 23 lipca, a wypłaty 30 lipca 2025 r.

Łącznie Text chce przeznaczyć na dywidendę za rok obrotowy 2024/2025 blisko 156,5 mln zł, co daje 6,06 zł dywidendy na akcję (wobec 5,98 zł przed rokiem) i oznacza 10-proc. stopę. Uwzględniając zaliczki, do wypłaty pozostanie 2,89 zł na akcję.

- Nasze finanse są w doskonałej formie, możemy podtrzymać politykę dywidendową i dalej finansować nasz rozwój, tak żeby wykorzystać ogromne szanse, które otwiera przed nami rozwój technologiczny i nasz nowy produkt – mówi prezes Text, Mariusz Ciepły.

Jakie produkty ma Text?

Text jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkty to: LiveChat, ChatBot, HelpDesk, KnowledgeBase i OpenWidge. Spółka rozwija też nowe narzędzia. Informuje, że jej pierwsi klienci już korzystają z rozwiązania klasy suite.

- Robocza nazwa naszego nowego rozwiązania to Text App. Łączy ono funkcjonalności naszych obecnych produktów i dodaje do nich nowe. Dzięki natywnemu podejściu do AI tworzymy rozwiązanie, które rozumie organizacje naszych klientów, uczy się od ich zespołów i skutecznie automatyzuje obsługę klienta. Jesteśmy przekonani, że będzie najlepszym możliwym wsparciem w zakresie customer support i komunikacji dla firm – komentuje Filip Jaskólski, menedżer produktu w Text.

Spółka podaje, że już ponad 250 jej aktualnych klientów testuje nowe rozwiązanie. Jeszcze w tym roku zostanie ono zaoferowane nowym, a intensywna komunikacja związana z Text App jest zaplanowana na przyszły rok.