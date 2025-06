W ostrym kontraście altcoiny – ogólne określenie wszystkich aktywów cyfrowych poza bitcoinem i stablecoinami – słabną. Indeks MarketVector śledzący dolną połowę 100 największych aktywów cyfrowych, który wzrósł ponad dwukrotnie po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach 5 listopada, od tego czasu stracił wszystkie te zyski i spadł o około 50 proc. w 2025 r.

Podczas gdy bitcoin pochłania większość przepływów kapitału od inwestorów w funduszach ETF, inne części rynku są coraz bardziej pomijane. Nawet ether, druga co do wielkości kryptowaluta, pozostaje około 50 proc. poniżej swojego najwyższego poziomu wszech czasów po skromnym odbiciu napędzanym napływem środków do ETF-ów inwestujących w token.

– Historycznie rzecz biorąc, bitcoin się przemieszczał, a następnie przechodził do altcoinów – powiedział Jake Ostrovskis, trader OTC w Wintermute. – Tak naprawdę jeszcze tego nie widzieliśmy w tym cyklu.

Rośnie wartość rynkowa stablecoinów

Kryptowalutom nie są obce masowe wymierania. Krach na rynku w 2022 r., przerywany implozjami algorytmicznego stablecoina TerraUSD i giełdy FTX Sama Bankmana-Frieda, doprowadził do upadku setek projektów. Tysiące monet nadal istnieje na ich blockchainach, z niewielką lub żadną aktywnością – zdegradowanych do statusu „łańcuchów widm” w żargonie kryptowalut.

Tym razem różnica polega na tym, że kryptowaluty stają się bardziej regulowanym, instytucjonalnie napędzanym rynkiem, a stablecoiny wydają się być jedynymi tokenami z realną szansą na osiągnięcie statusu środka płatniczego, ponieważ eliminują zmienność.

Tylko w ciągu ostatniego roku wartość rynkowa stablecoinów wzrosła o 47 miliardów dolarów, a niektóre z największych banków świata wchodzą na ten rynek. The Wall Street Journal poinformował w tym miesiącu, że Amazon bada potencjalnego stablecoina.