Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze firmy Neptis zdecydowali jednogłośnie o zmianie nazwy spółki na Yanosik. Tak nazywa się flagowa aplikacja dla kierowców, której Neptis jest właścicielem. Akcjonariusze zdecydowali też o splicie akcji w stosunku 1:10. Ma to zwiększyć ich płynność. Uchwalono również dywidendę.

Reklama

Czytaj więcej Firmy Dino, Comp, Neptis... kto następny podzieli akcje? Obecnie w przypadku niemal 50 spółek notowanych na rynku głównym warszawskiej giełdy za walor trzeba zapłacić ponad 100 zł. Liderzy zestawienia, czyli LPP, Benefit Systems, Kęty, mBank i Neuca, splitów jednak nie planują.

Dlaczego Neptis zmienia nazwę na Yanosik?

Zapytaliśmy spółkę z czego wynika decyzja o splicie akcji i zmianie nazwy.

- Zmiana nazwy to element naszej strategii. Chcemy dotrzeć do szerszego grona inwestorów. Yanosik to nasz kluczowy produkt, ceniony i rozpoznawalny wśród kierowców. Dlatego naturalnym krokiem było ujednolicenie identyfikacji marki i nazwy spółki, co mamy nadzieję pozytywnie przełoży się na rozpoznawalność również wśród inwestorów, z których na pewno większość jest też kierowcami – mówi prezes Neptisu, Adam Tychmanowicz.