Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 01.07.2025

Początek posiedzenia RPP w sprawie stóp; dane PMI dla przemysłu w czerwcu w Japonii, strefie euro. Ostatnie notowanie akcji Asseco SEE i Stalproduktu z prawem do dywidendy Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.