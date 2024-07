Rynek FX zdaje się realizować scenariusz "gry pod Trumpa" - we wtorek dolar jest silniejszy na szerokim rynku, a wyraźnie wyłamuje się z tego jen, który znów mocniej zyskuje. Siła jena nie oznacza bynajmniej tego, że rynki bardziej wierzą w to, że Bank Japonii może podnieść stopy 31 lipca, a wydaje się być raczej sygnałem obaw, co do spekulacyjnych strategii carry-trade (te zaczynają być domykane, co przekłada się na odkupowanie jenów).