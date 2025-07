Sankcje spowodowały gwałtowny wzrost stawek frachtowych

Działania USA usunęły około 4 proc. globalnej przepustowości Aframax, podwajając stawki spot z rosyjskiego terminalu Kozmino do północnych Chin w ciągu kilku dni, a do pierwszego kwartału 2025 r. średnie stawki Aframax były o około 30 proc. wyższe niż w roku poprzednim, ponieważ czarterujący zmieniają trasę przez Przylądek Dobrej Nadziei, aby ominąć europejskie strefy egzekwowania.

Poza względami ekonomicznymi, zaawansowany wiek floty i operacje stealth stwarzają zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa: starsze tankowce spalają paliwo o wysokiej zawartości siarki, co zwiększa emisje, podczas gdy transfery między statkami na morzu i sfałszowane dokumenty ładunkowe zwiększają prawdopodobieństwo wycieków ropy — co skłania organy regulacyjne i inwestorów do korzystania z obrazów satelitarnych i platform monitorujących emisje w celu oznaczenia tonażu wysokiego ryzyka.

Drony kontra rosyjska „flota cieni"

Tymczasem Saildrone, wiodąca firma zajmująca się autonomią morską, zademonstrowała swoje zaawansowane możliwości nadzoru, skutecznie identyfikując rosyjskie statki „floty cieni" podczas ostatnich operacji NATO na Morzu Bałtyckim. Od 16 do 27 czerwca 2025 r. cztery bezzałogowe pojazdy nawodne (USV) Saildrone Voyager operowały w Zatoce Fińskiej i zachodniej części Morza Bałtyckiego w ramach inicjatywy NATO Task Force X Baltic. Demonstracja, prowadzona przez NATO Allied Command Transformation (ACT) we współpracy z NATO Maritime Command (MARCOM) i Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), miała na celu integrację bezzałogowych systemów z aktywnymi operacjami morskimi Sojuszu.

Podczas całej operacji Saildrone Voyagers utrzymywały ciągłą obecność na stacji, zapewniając całodobowy nadzór szerokopasmowy i świadomość domeny morskiej w czasie rzeczywistym, pomimo trudnych warunków, w tym sztormowych wiatrów i wzburzonego morza z falami przekraczającymi 2 metry. Co godne uwagi, Voyagers wykrywały i śledziły setki statków dziennie, skutecznie identyfikowały ćwiczenia „czerwonych sił" i wykrywały rzeczywiste cele, w tym rosyjską „flotę cieni" i okręty wojskowe operujące w tym rejonie.