Nowy szef PANA: Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog z rynkiem

Jaki może być dalszy scenariusz?

Sprawa dotycząca samej decyzji nadal toczy się przed WSA w Warszawie. Oczekujemy merytorycznego jej rozstrzygnięcia.

Rozwój sytuacji będzie w zasadniczy sposób determinowany sposobem i kierunkiem rozstrzygnięcia sprawy przez WSA. Dlatego próby kreślenia jakichkolwiek scenariuszy byłyby na tę chwilę zdecydowanie przedwczesne.

Wielka czwórka narzeka, że wprowadzone przepisy uderzyły przede wszystkim w nią. Czy zdaniem PANA ta grupa rzeczywiście ma zbyt mocną pozycję rynkową? Na tle innych krajów Europy w segmencie JZP w Polsce wielka czwórka – biorąc pod uwagę liczbę badanych firm – ma stosunkowo niskie udziały, inaczej wygląda obraz rynku mierzonego wartością pobieranych wynagrodzeń lub rozmiaru badanych firm.

Nie ma jednej recepty na to, jak powinien wyglądać rynek usług firm audytorskich. Rolą PANA jest dbałość o jak najwyższą jakość badań sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych i pokrewnych. Rynek usług audytorskich jest w Polsce relatywnie młody – liczy sobie niewiele ponad 30 lat, w związku z tym takie zjawiska jak konsolidacja czy sukcesja zachodzą na nim dosyć dynamicznie. Ważne jest, aby struktura rynku odpowiadała potrzebom gospodarki.

Zaostrzone regulacje uderzyły w segment JZP i w efekcie niektóre spółki, np. z WIG20, miały problem ze znalezieniem audytora. Wzrosły też ceny za audyt. Spółki giełdowe narzekają, że to właśnie na nie przerzucono ciężar restrykcyjnych regulacji.

Nie chciałbym się odnosić do restrykcyjności regulacji, Agencja bowiem nie tworzy przepisów i nie ma inicjatywy ustawodawczej. Znalezienie odpowiedniej i kompetentnej firmy do badania sprawozdań finansowych JZP może być problematyczne. Nasz rynek jest relatywnie płytki pod tym względem, a remedium mogłoby być zwiększenie liczby firm audytorskich badających JZP.

Jak PANA zapatruje się na badanie sprawozdań niefinansowych? Czy mamy w Polsce wystarczająco dużo „zielonych” audytorów?

Nadchodzące zmiany, których założeniem jest zrównanie raportowania niefinansowego w wymiarze ekonomicznym, w swojej wadze i statusie z wymiarem finansowym jest w moim przekonaniu największą rewolucją od czasów wydania w XV wieku podręcznika Luki Pacioliego „Summa de arithmetica…”, w którym została ujęta zasada podwójnego zapisu. I to pomimo że nie będzie to „klasyczna” usługa badania, ale de facto zbliżona do niej usługa atestacyjna. Agencja będzie aktywnie uczestniczyć we wprowadzaniu zmian w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju do polskiego porządku prawnego.

Na jakim etapie jesteśmy?

Prace nad implementacją dyrektywy CSRD już trwają. Spodziewamy się, że w niedługim czasie zostaną otwarte konsultacje publiczne. Zgodnie z dyrektywą Polska tak jak pozostałe państwa członkowskie UE ma czas na wprowadzenie odpowiednich przepisów do 6 lipca 2024 r.