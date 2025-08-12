Morale niemieckich inwestorów spadło w sierpniu bardziej niż oczekiwano, poinformował we wtorek instytut badań ekonomicznych ZEW, powołując się na powszechne rozczarowanie umową handlową między USA a Unią Europejską i słabe wyniki gospodarcze Niemiec w drugim kwartale.
Mimo że indeks Dax utrzymuje się w pobliżu rekordowych maksimów, oczekiwania inwestorów spadły.
Składnik oczekiwań obniżył się do 34,7. Ocena bieżących warunków spadła jeszcze bardziej do wartości ujemnych, -68,6 wobec -59.5 w lipcu. Oczekiwania rynku wskazywały na odczyt na poziomie -65. Sugeruje to, że inwestorzy są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni do perspektyw gospodarczych Niemiec, pomimo pozornej siły rynku akcji.
Para EUR/USD utrzymywała swój zakres wahań tuż powyżej 1,1600 po wynikach badań ZEW w Niemczech i strefie euro. Przed południem pozostawała na stabilnym poziomie, około 1,1615.
– Eksperci rynku finansowego są rozczarowani umową handlową UE–USA – powiedział prezes ZEW Achim Wambach.
Stany Zjednoczone zawarły w zeszłym miesiącu ramową umowę handlową z Unią Europejską, nakładając 15-proc. cło importowe na większość towarów z UE.
Spadek wynika również ze słabych wyników niemieckiej gospodarki w drugim kwartale, powiedział Wambach.
Niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,1 proc. w drugim kwartale, ponieważ popyt ze Stanów Zjednoczonych spowolnił po miesiącach silnych zakupów w oczekiwaniu na cła amerykańskie.
Ocena obecnej sytuacji gospodarczej w badaniu również uległa znacznemu pogorszeniu, a wskaźnik spadł do minus 68,6 z minus 59,5 punktu w poprzednim miesiącu.
A jeszcze niedawno, w czerwcu, morale niemieckich inwestorów wzrosło bardziej niż oczekiwano, odnotowując wzrost indeksu nastrojów ekonomicznych do 47,5 punktów z 25,2 punktów w maju. Optymizm widoczny w indeksie ZEW odzwierciedlał wtedy najnowsze prognozy czterech niemieckich instytutów ekonomicznych przewidujące, że największa gospodarka Europy odnotuje w tym roku wzrost po dwóch latach recesji.
W lipcu nastroje gospodarcze w Niemczech osiągnęły najwyższy poziom od trzech lat na fali nadziei na rozwiązanie sporu handlowego między USA a Unią Europejską i niemieckie bodźce gospodarcze. Wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW, mierzący oczekiwania inwestorów co do niemieckiej gospodarki, wzrósł do 52,7 punktu i znacznie przekroczył oczekiwania ekonomistów na poziomie 50,3.
Liczba standardowych upadłości zgłoszonych w Niemczech wzrosła w lipcu 2025 r. o 19,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Jest to najwyższy wskaźnik wzrostu od października 2024 r. (+22,9 proc.).