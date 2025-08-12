Gospodarka
Morale niemieckich inwestorów spadło w sierpniu bardziej niż oczekiwano

Główny niemiecki indeks nastrojów ekonomicznych ZEW spadł w sierpniu do 34,7 z 52,7 w lipcu Prognozowano jego spadek, ale do poziomu 39,8. Indeks nastrojów ekonomicznych dla strefy euro również spadł w sierpniu do 25,1 z 36,1 w lipcu.

Publikacja: 12.08.2025 12:16

Foto: Bloomberg

Przemysław Szubański

Morale niemieckich inwestorów spadło w sierpniu bardziej niż oczekiwano, poinformował we wtorek instytut badań ekonomicznych ZEW, powołując się na powszechne rozczarowanie umową handlową między USA a Unią Europejską i słabe wyniki gospodarcze Niemiec w drugim kwartale.

Mimo że indeks Dax utrzymuje się w pobliżu rekordowych maksimów, oczekiwania inwestorów spadły.

Składnik oczekiwań obniżył się do 34,7. Ocena bieżących warunków spadła jeszcze bardziej do wartości ujemnych, -68,6 wobec  -59.5 w lipcu. Oczekiwania rynku wskazywały na odczyt na poziomie -65. Sugeruje to, że inwestorzy są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni do perspektyw gospodarczych Niemiec, pomimo pozornej siły rynku akcji.

Para EUR/USD utrzymywała swój zakres wahań tuż powyżej 1,1600 po wynikach badań ZEW w Niemczech i strefie euro. Przed południem pozostawała na stabilnym poziomie, około 1,1615.

Rozczarowanie umową UE-USA i wynikami niemieckiej gospodarki

– Eksperci rynku finansowego są rozczarowani umową handlową UE–USA – powiedział prezes ZEW Achim Wambach.

Stany Zjednoczone zawarły w zeszłym miesiącu ramową umowę handlową z Unią Europejską, nakładając 15-proc. cło importowe na większość towarów z UE.

Spadek wynika również ze słabych wyników niemieckiej gospodarki w drugim kwartale, powiedział Wambach.

Niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,1 proc. w drugim kwartale, ponieważ popyt ze Stanów Zjednoczonych spowolnił po miesiącach silnych zakupów w oczekiwaniu na cła amerykańskie.

Ocena obecnej sytuacji gospodarczej w badaniu również uległa znacznemu pogorszeniu, a wskaźnik spadł do minus 68,6 z minus 59,5 punktu w poprzednim miesiącu.

Tymczasem w lipcu nastroje w Niemczech biły rekordy

A jeszcze niedawno, w czerwcu, morale niemieckich inwestorów wzrosło bardziej niż oczekiwano, odnotowując wzrost indeksu nastrojów ekonomicznych do 47,5 punktów z 25,2 punktów w maju. Optymizm widoczny w indeksie ZEW odzwierciedlał wtedy najnowsze prognozy czterech niemieckich instytutów ekonomicznych przewidujące, że największa gospodarka Europy odnotuje w tym roku wzrost po dwóch latach recesji.

W lipcu nastroje gospodarcze w Niemczech osiągnęły najwyższy poziom od trzech lat na fali nadziei na rozwiązanie sporu handlowego między USA a Unią Europejską i niemieckie bodźce gospodarcze. Wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW, mierzący oczekiwania inwestorów co do niemieckiej gospodarki, wzrósł do 52,7 punktu i znacznie przekroczył oczekiwania ekonomistów na poziomie 50,3.

Był to najwyższy wynik od lutego 2022 roku, tuż przed tym, jak inwazja Rosji na Ukrainę zakłóciła globalny handel i przepływy energii.

