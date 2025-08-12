Morale niemieckich inwestorów spadło w sierpniu bardziej niż oczekiwano, poinformował we wtorek instytut badań ekonomicznych ZEW, powołując się na powszechne rozczarowanie umową handlową między USA a Unią Europejską i słabe wyniki gospodarcze Niemiec w drugim kwartale.

Mimo że indeks Dax utrzymuje się w pobliżu rekordowych maksimów, oczekiwania inwestorów spadły.

Składnik oczekiwań obniżył się do 34,7. Ocena bieżących warunków spadła jeszcze bardziej do wartości ujemnych, -68,6 wobec -59.5 w lipcu. Oczekiwania rynku wskazywały na odczyt na poziomie -65. Sugeruje to, że inwestorzy są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni do perspektyw gospodarczych Niemiec, pomimo pozornej siły rynku akcji.

Para EUR/USD utrzymywała swój zakres wahań tuż powyżej 1,1600 po wynikach badań ZEW w Niemczech i strefie euro. Przed południem pozostawała na stabilnym poziomie, około 1,1615.

Rozczarowanie umową UE-USA i wynikami niemieckiej gospodarki

– Eksperci rynku finansowego są rozczarowani umową handlową UE–USA – powiedział prezes ZEW Achim Wambach.