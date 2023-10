Cztery lata zmagań NBP z inflacją

Niemcy: inflacja spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny

Wskaźnik CPI spadł do 4,5 proc. we wrześniu r/r z 6,1 proc. w sierpniu. Jest obecnie niższy niż bazowy CPI, ale ceny żywności już ponownie rosną. W porównaniu do poprzedniego miesiąca żywność zdrożała o 0,4 proc.