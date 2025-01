Sektory z potencjałem. Gdzie warto szukać zysków w 2025 roku?

Deweloperzy i spółki budowlane wrócą do łask?

Mimo wyhamowania popytu na rynku mieszkaniowym i obniżek cen zdaniem ekspertów nie można skreślać deweloperów. Kluczem do poprawy ich postrzegania będą oczekiwania związane z odbudowa popytu na rynku mieszkaniowym. – W drugiej połowie 2025 r. spodziewam się poprawy koniunktury, przede wszystkim dzięki rozpoczęciu obniżek stóp procentowych przez RPP (mimo zapowiedzi części członków Rady, że może to nastąpić dopiero w 2026 r.) i zwiększeniu zainteresowania klientów kredytami mieszkaniowymi. Moim zdaniem wsparciem dla rynku mieszkaniowego w średnim terminie nadal będą niskie bezrobocie i wzrosty nominalnych i realnych płac w Polsce – zauważa. Dodaje, że wyceny akcji deweloperów mieszkaniowych nie są obecnie wygórowane (wskaźnik C/Z’25 mieści się w przedziale 6–11), ale powrotu zwyżek spodziewa się dopiero w połowie 2025 r., kiedy pojawią się szanse na obniżki stóp procentowych w Polsce.

Czytaj więcej Firmy CD Projekt, Asseco Poland i Tarczyński sektorowymi gwiazdami Porównując stopy zwrotu indeksów sektorowych GPW wypracowane w zakończonym niedawno roku, najlepiej wypadł WIG-gry, skupiający producentów i dystrybutorów gier wideo, zyskując blisko 29 proc. Kluczowy wpływ na tak dobry wynik miały, ponad 80 proc. udziału w portfelu indeksu, akcje CD Projektu, które w 2024 r. zyskały blisko 70 proc., będąc jednocześnie najlepszą inwestycją minionego roku wśród firm z WIG20. Co ciekawe, posiadacze akcji większości pozostałych spółek z indeksu kończyli zeszły rok w dużo gorszych nastrojach.

W tym roku większą uwagę inwestorów mogą przyciągnąć spółki budowlane m.in. z powodu ożywienia w nowych inwestycjach i wciąż korzystnego otoczenia kosztowego. – W 2025 rok wchodzimy z jednej strony z pewnym ożywieniem w przetargach w sektorze publicznym, z drugiej strony z nadal dość słabym sektorem prywatnym. Jeśli chodzi o stronę kosztową to bazowo zakładamy, że nie będzie to rok, w którym będzie to istotny problem dla spółek typu generalni wykonawcy. Na takiej sytuacji powinny korzystać firmy z dużymi portfelami zleceń, które są już w realizacji – wskazuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Dodaje, że kwestia konkurencji wydaje się istotnym tematem. – Wyrok TSUE z końcówki zeszłego roku daje możliwość zamawiającym, by ograniczyć konkurencję podmiotów spoza UE na polskim rynku. Jeżeli rzeczywiście takie podejście zostałoby wdrożone, mógłby to być istotny „game changer” dla branży w średnim terminie – zauważa. W najbliższych miesiącach jego zdaniem istotny dla branży może być też rozwój rozmów w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie. – Sytuacja ta niesie jednocześnie zarówno szanse (potencjał uczestnictwa w odbudowie Ukrainy), jak i ryzyka dla branży (prawdopodobny wzrost kosztów i odpływ pracowników) – wskazuje.

Banki kuszą dywidendami

Mimo ostatnio mniej przychylnego nastawienia inwestorów do sektora bankowego 2025 rok może być udany dla posiadaczy akcji banków. Nadal będą miały korzystne warunki do poprawy swoich wyników w otoczeniu wysokich stóp procentowych. W dodatku wszystko na to wskazuje, że podobnie jak w 2024 r. w sektorze tym będzie można zgarnąć atrakcyjne dywidendy. Korekta cen akcji, która miała miejsce, w wielu przypadkach uatrakcyjniła wyceny banków. – Fundamentalnie cały czas widzimy potencjał wzrostu w polskim sektorze bankowym, dlatego w długim terminie cały czas jesteśmy pozytywnie do niego nastawieni. W krótszej perspektywie mamy podejście neutralne głównie ze względu na niepewność dotyczącą sytuacji geopolitycznej, ścieżki stóp procentowych w Polsce oraz potencjalnie negatywnego wpływu regulacji CRR III – wyjaśnia Mikołaj Lemańczyk, analityk BM mBanku. – W przypadku geopolityki zakładamy, że pierwsze tygodnie prezydentury Donalda Trumpa mogą wprowadzić dużą zmienność na globalnych rynkach, co często wiąże się z ucieczką do dolara i słabszymi wynikami na rynkach wschodzących, w tym w Polsce. Jeżeli chodzi o stopy procentowe to uważamy, że dopóki rynek nie upewni się co do ścieżki stóp procentowych, to nastawienie do banków może być słabsze. Czekamy na marcowe posiedzenie RPP i publikację projekcji inflacyjnej. Spójny przekaz może zlikwidować niepewność, co do dalszej ścieżki stóp procentowych, co powinno wspierać banki – wskazuje Lemańczyk. Temat dywidend może nabrać znaczenia w dalszej części roku. – W dywidendach upatrujemy pozytywnego katalizatora, dlatego w oczekiwaniu na rekomendacje dywidendowe, pewnie od kwietnia możemy patrzeć na banki bardziej łaskawym okiem przy założeniu braku zmienności pozostałych czynników – wyjaśnia.