Niemal 23-proc. wzrostem może się pochwalić WIG-informatyka. W tym sektorze brylowały Asseco Poland i Asseco BS, mające najwięcej do powiedzenia w tym indeksie. Trochę dołożyły do wyniku także walory Compu i Vercomu, które mogą się pochwalić efektownymi, dwucyfrowymi zwyżkami za 2024 r. Stopę zwrotu przekraczającą 22 proc. zanotował WIG-spożywczy. Walnie przyczyniły się do tego akcje Tarczyńskiego, spółki z branży mięsnej, mającej największą wagę w indeksie. W ciągu minionego roku ich wartość zwiększyła się prawie trzykrotnie, co było najlepszym wynikiem wśród firm z indeksu sWIG80. Na solidny wynik złożyły się także solidnie drożejące akcje Astarty (wzrost o ponad 53 proc.) będące trzecią najbardziej znaczącą spółką z blisko 20-proc. udziałem w subindeksie.

Na drugim biegunie znalazł się WIG-chemia, który w 2024 r. zniżkował o blisko 27 proc., kontynuując spadkowy trend z poprzedniego roku. W tym przypadku trudno doszukać się jakichkolwiek pozytywów, gdyż walory wszystkich spółek chemicznych rozczarowały, notując dwucyfrowe spadki. JIM