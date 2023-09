Pracodawcy w całej Polsce planują wzrost zatrudnienia

Energetyka i usługi komunalne, służba zdrowia i TSL (transport i logistyka) – w tych trzech branżach najwięcej firm planuje w IV kwartale tego roku wzrost zatrudnienia – wynika z najnowszego Barometru ManpowerGroup. Łącznie co trzeci z 510 badanych pracodawców jest optymistą na tyle, że zamierza zwiększyć liczbę pracowników w końcówce roku.

Cięcia zatrudnienia planuje dwa razy mniej firm (16 proc.), co sprawiło, że prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica na korzyść optymistów, wzrosła po korekcie sezonowej do 17 pkt proc., czyli o 17 pkt proc. w ujęciu rocznym, osiągając też najwyższy poziom od I kwartału 2022 r. (dla porównania na świecie sięga on 30 pkt proc.)