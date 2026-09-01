Wprowadzenie takiego mechanizmu od 1 września br. zapowiedział pod koniec lipca operator systemu Blik – Polski Standard Płatności (PSP).

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Jak przekazała PAP Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu Blik, rynek hazardowy w internecie ma obecnie charakter transgraniczny, co oznacza, że istnieją serwisy, które mogą działać zgodnie z prawem w kraju swojej rejestracji, a jednocześnie nie mogą oferować takich usług w Polsce. „Dlatego po stronie systemu Blik zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowy mechanizm blokujący transakcje realizowane przez nielegalne z perspektywy polskiego prawa podmioty, choć przepisy nakładają obowiązki w tym zakresie przede wszystkim na dostawców usług płatniczych” – podkreśliła przedstawicielka Blika.

Wyjaśniła, że kryteria blokady oparto na Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzony przez ministra finansów. „System automatycznie sprawdza domenę powiązaną z transakcją i jeśli znajduje się ona w Rejestrze, płatność nie trafia do autoryzacji. Zależało nam na rozwiązaniu, które zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i przejrzystość działania Blika, a jednocześnie jasno osadzi zasady obsługi takich transakcji w polskim porządku prawnym” – zaznaczyła wiceprezeska.

Zgodnie z lipcowym komunikatem PSP, zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu wyraził prezes Narodowego Banku Polskiego. Taki system ma być stosowany wobec krajowych i zagranicznych transakcji, a Blik będzie weryfikował, czy domena znajduje się w rejestrze resortu finansów. Weryfikacja będzie możliwa dzięki połączeniu systemu Blik z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API.

Resort finansów w maju br. informował, że udział tzw. szarej strefy w grach hazardowych w internecie spada. W 2017 r. był szacowany na 58,6 proc., a w 2024 r. – na 29,1 proc. Ponadto, MF podało, że w rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci jest ponad 55 tys. wpisów i co miesiąc trafia tam 700 nowych domen.

Za rozwój systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł. Natomiast w pierwszej połowie br. było to niemal 1,6 mld transakcji wartych 244,8 mld zł.