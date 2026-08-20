Z tego artykułu dowiesz się: Na czym opiera się strategia Blika, która przyniosła dwucyfrowy wzrost przy ponad 21 milionach użytkowników.

Który segment rynku wciąż dominuje w transakcjach i jaka nowa usługa notuje 20-krotny wzrost.

Jak zmieniają się nawyki płatnicze Polaków w sklepach stacjonarnych i która metoda płatności Blikiem zyskuje na znaczeniu.

Jakie strategiczne plany ma operator Blika wobec kluczowej grupy użytkowników smartfonów.

W pierwszej połowie roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 1,6 mld transakcji o wartości 244,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 13 proc., a wartość o 18 proc. W tym czasie użytkownicy wykonywali Blikiem średnio 8,7 mln operacji dziennie, a średnia kwota pojedynczej transakcji wyniosła 155 zł. W najbardziej intensywnym dniu raportowanego okresu odnotowano 12,6 mln operacji. W ciągu roku liczba aktywnych użytkowników Blika wzrosła z 19,4 do 21,6 mln.

Reklama Reklama

– Mamy za sobą bardzo dobre półrocze. Przy obecnej skali Blika dwucyfrowe tempo wzrostu potwierdza, że potencjał dalszego rozwoju systemu nadal pozostaje duży. Na koniec półrocza mieliśmy 21,6 mln aktywnych użytkowników, dlatego już dziś patrzymy nie tylko na dalszy wzrost ich liczby, ale również na to, jak intensywnie i w jak szerokim zakresie korzystają oni z Blika. W kolejnych kwartałach chcemy rozwijać oba te obszary – powiększać aktywną bazę użytkowników oraz zwiększać częstotliwość korzystania z wszystkich usług systemu przez obecnych użytkowników. Wraz z dalszym rozszerzaniem zastosowań Blika to właśnie większa aktywność użytkowników będzie miała coraz większe znaczenie dla liczby transakcji i dalszego rozwoju całego systemu – mówi Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Największy wolumen wciąż generuje internet

W pierwszym półroczu e-commerce odpowiadał za 48,5 proc. wszystkich transakcji Blikiem. Od stycznia do czerwca użytkownicy zapłacili online 766,7 mln razy, a łączna wartość tych zakupów to 124,5 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 16 proc. pod względem liczby oraz 22 proc. pod względem wartości w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tylko między kwietniem a czerwcem konsumenci zrealizowali 387,8 mln płatności internetowych na kwotę 63,8 mld zł. W perspektywie całego półrocza średnia kwota jednej transakcji online wyniosła 162 zł, a każdego dnia użytkownicy wykonywali ich przeciętnie 4,2 mln. Rekordowy dla e-commerce okazał się 10 czerwca – tego dnia użytkownicy zapłacili online 5,7 mln razy.

– Ostatnie miesiące przyniosły także wyraźny wzrost zainteresowania płatnościami powtarzalnymi. W pierwszej połowie roku ich liczba wzrosła rok do roku 20-krotnie, do poziomu 3,6 mln, a ich łączna wartość wyniosła 166 mln zł. To jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów dalszego wzrostu Blika w e-commerce – każda kolejna kategoria cyklicznych płatności zwiększa liczbę sytuacji, w których użytkownik może wybrać Blika. Przestrzeń do dalszego skalowania tej usługi pozostaje więc bardzo duża – mówi Katarzyna Matuszczyk, członkini zarządu ds. finansowych w Polskim Standardzie Płatności.

Usługa jest już dostępna u ponad 100 partnerów Blika, takich jak m.in. OpenAI, Canal+, Euro RTV AGD, Playera, PZU, Polsat Box, Allegro czy Onet Premium. Marka rozwija tę funkcję zarówno w obszarze subskrypcji i usług internetowych, jak i regularnych opłat, dzięki czemu coraz więcej cyklicznych zobowiązań będzie można ustawić i kontrolować bezpośrednio z poziomu aplikacji bankowej.

Blisko połowa płatności w POS odbywa się zbliżeniowo

Od stycznia do czerwca br. użytkownicy zrealizowali w terminalach płatniczych 378,8 mln operacji o wartości 23,5 mld zł. W samym drugim kwartale ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 200 mln, potwierdzając dużą skalę płatności Blikiem w sklepach stacjonarnych. W ujęciu półrocznym oznacza to wzrost o 12 proc. pod względem liczby oraz 20 proc. pod względem wartości w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Średnia kwota pojedynczej płatności wyniosła 62 zł. Użytkownicy niemal równie często wybierali kod, jak płatność zbliżeniową – w pierwszym przypadku było to 203,3 mln operacji, w drugim 175,5 mln. Łącznie kanał POS odpowiadał za blisko jedną czwartą wszystkich transakcji Blikiem.

W planach jest udostępnienie płatności zbliżeniowych Blikiem użytkownikom iPhone’ów – jak podkreśla Katarzyna Matuszczyk, to bardzo aktywna transakcyjnie grupa, która często wydaje na zakupy kwoty powyżej średniej.

Poza płatnościami za zakupy Blik jest powszechnie wykorzystywany także do szybkich rozliczeń między użytkownikami. W drugim kwartale liczba takich transakcji po raz pierwszy przekroczyła 200 mln. Natomiast od stycznia do czerwca br. wykonano ich łącznie 393,6 mln o wartości 67,6 mld zł, co oznacza średnio 2,2 mln przelewów dziennie. Średnia kwota pojedynczej operacji wyniosła w analizowanym okresie 172 zł. W bazie P2P zarejestrowanych jest już 20,7 mln użytkowników.

Choć operacje bankomatowe stanowią niewielką część całego wolumenu Blika, klienci banków regularnie sięgają po tę funkcję przy obsłudze gotówki. W pierwszym półroczu zrealizowali 5,6 mln wpłat oraz 35,5 mln wypłat, przy czym liczba depozytów wzrosła o 12,8 proc. r/r, a wypłat o 8,1 proc. Uzupełnieniem tego kanału jest cashback w sklepach stacjonarnych – między styczniem a czerwcem br. użytkownicy wypłacili w ten sposób gotówkę przy zakupach 700 tys. razy, to o 135 proc. więcej niż rok wcześniej.