– Jeżeli chodzi o koszty, to od początku roku mówimy, że druga połowa roku i etap wdrażania systemu WATS będzie miał pewne implikacje, jeżeli chodzi o nasze wyniki. W trzecim kwartale spodziewamy się, że dynamika kosztów będzie na poziomie nie niższym niż w pierwszej połowie roku, natomiast w czwartym kwartale spodziewamy się wzrostu dynamiki kosztów operacyjnych za sprawą m.in. wzrostu amortyzacji związanej z wdrożeniem WATS – powiedział prezes Bardziłowski w piątek na konferencji prasowej.
Dodał, że GPW będzie się starać w czwartym kwartale, a jeszcze bardziej w przyszłym roku, aby skompresować te wzrosty kosztów oszczędnościami w różnych obszarach, w tym jeżeli chodzi o koszty korporacyjne.
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– Spodziewamy się, że CAPEX wzrośnie w drugiej połowie roku, to jest intensyfikacja prac związanych z WATS, ale mamy też plany, żeby w końcówce roku w innych obszarach ponosić więcej wydatków inwestycyjnych – powiedział Bardziłowski.
Warszawska giełda kontynuuje intensywne testy nowego systemu transakcyjnego WATS. Zgodnie z harmonogramem, prowadzone są testy systemu, a na wrzesień przewidziane są próby generalne z udziałem uczestników rynku.
W połowie czerwca zarząd GPW ustalił datę produkcyjnego uruchomienia systemu GPW WATS na 5 października 2026 roku, a migracja z systemu UTP planowana jest na 3–4 października 2026 roku.
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