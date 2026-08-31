W tym samym czasie krajowi inwestorzy indywidualni zwiększyli wartość obrotów do poziomu 78 mld zł, zachowując udział 13 proc., a krajowe instytucje do około 87 mld zł przy spadku udziału do 14 proc.

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Inwestorzy instytucjonalni dominują na rynku instrumentów pochodnych i obligacji, a indywidualni na NewConnect

Jak podano, porównując statystyki do analogicznego okresu 2025 roku, krajowe instytucje finansowe wzmacniają swoją pozycję na rynku instrumentów pochodnych i obligacji. Dodatkowo dane rynkowe pokazują, że liczba rachunków maklerskich w Polsce wzrosła do ponad 2,91 mln, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła 444 tys., co stanowi jeden z najwyższych poziomów w historii.

Na rynku NewConnect dominującą rolę utrzymali inwestorzy indywidualni, generując około 1,93 mld zł obrotów, zapewniając sobie 84 proc. udziału w rynku. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł do 163 mln zł (7 proc.), natomiast krajowych instytucji do 219 mln zł (9 proc.), co potwierdza detaliczny charakter rynku alternatywnego.

Na rynku kontraktów terminowych w pierwszym półroczu 2026 roku największą grupę stanowili inwestorzy instytucjonalni, którzy zrealizowali około 6 mln kontraktów, odpowiadając tym samym za 41 proc. obrotów. W tym czasie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za blisko 4,6 mln kontraktów (31 proc.), natomiast inwestorzy indywidualni osiągnęli wolumen 4,1 mln kontraktów (28 proc.).

Na rynku opcji inwestorzy indywidualni zawarli prawie 111 tys. kontraktów, stanowiąc tym samym największą grupę w obrotach (56 proc.). Inwestorzy zagraniczni odpowiadają za realizację blisko 45 tys. kontraktów (23 proc.), a instytucjonalni ok. 41 tys. kontraktów (21 proc.).

Rosnąca specjalizacja krajowego rynku kapitałowego

Rynek produktów strukturyzowanych jest podzielony niemal po równo pomiędzy dwie grupy: inwestorzy zagraniczni osiągnęli na nim ok. 2,24 mld zł obrotów (50 proc.), natomiast inwestorzy indywidualni ok. 2,17 mld zł (48 proc.). Udział inwestorów instytucjonalnych był marginalny i wyniósł niespełna 73 mln zł (2 proc.).

Podobnie jak w poprzednich okresach, na rynku obligacji Catalyst w pierwszym półroczu 2026 roku dominowali inwestorzy instytucjonalni, generując ok. 6,4 mld zł obrotów, co stanowiło 68 proc. rynku. Krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za ok. 2,9 mld zł (31 proc.), natomiast udział inwestorów zagranicznych był znikomy i wyniósł 36 mln zł (1 proc.).

"Dane za pierwsze półrocze 2026 roku potwierdzają utrzymującą się rosnącą specjalizację rynku kapitałowego w Polsce. Główny Rynek GPW pozostaje w coraz większym stopniu domeną inwestorów zagranicznych, NewConnect pełni funkcję rynku detalicznego, a Catalyst jest zdominowany przez inwestorów instytucjonalnych" - napisano w komunikacie.

Aktualnie informacje pochodzą ze zleceń maklerskich przesyłanych do systemu transakcyjnego giełdy.