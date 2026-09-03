Zgodnie z czwartkowym komunikatem giełdowym GPW, jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 324 mln zł, a koszty działalności – 197,1 mln zł. Zysk netto grupy GPW na koniec pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. wyniósł 130 mln 212 tys. zł. EBITDA (czyli zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji – PAP) wyniosła natomiast 139,8 mln zł.

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Zysk netto wzrósł o 21,4 mln zł (19,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu 2025 r. Zysk EBITDA również wzrósł o 19,5 proc. rdr, czyli o 22,8 mln zł.

W raporcie poinformowano, że na wynik w pierwszym półroczu 2026 r. wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym związane ze zmianą stanu rezerw na zwrot środków dotacyjnych wraz z odsetkami.

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Rekordowe przychody GPW

Przychody ze sprzedaży grupy były na najwyższym poziomie w historii. Znaczny wzrost w sześciu pierwszych miesiącach 2026 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym, które wyniosły 145,6 mln zł (wzrost o 24,8 mln zł, tj. 20,6), przychody z działalności depozytowej giełdy armeńskiej wynoszące 20,7 mln zł (wzrost o 12 mln zł, tj. 137,4 proc.), przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym – 52,3 mln zł (o 2,9 mln zł, tj. 5,9 proc.) oraz przychody z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego, które wyniosły 18,1 mln (o 3,3 mln zł, tj. 22,6 proc.).

Przychody z obsługi emitentów na Głównym Rynku GPW ukształtowały się na zbliżonym poziomie w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. i wyniosły 10,1 mln zł.

GPW przekazała, że w pierwszych 6 miesiącach 2026 r. na Rynku Głównym odbyło się siedem debiutów spółek o łącznej kapitalizacji 9 mld 397,5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego odbyły się trzy debiuty spółek o łącznej kapitalizacji 5 mld 293,3 mln zł. Wartość emisji akcji w ramach IPO wyniosła 1 mld 652,5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2025 r. było to 1 mld 985,2 mln zł. Jednocześnie cztery spółki zostały wycofane z obrotu.

Na koniec pierwszego półrocza na głównym rynku notowanych były 402 spółki, w tym 383 krajowe i 19 zagranicznych. GPW podkreśliła, że od końca 2025 r. zmieniła metodykę podziału spółek na krajowe i zagraniczne, co wpłynęło na spadek liczby spółek zagranicznych.

Łączna kapitalizacja na koniec pierwszego półrocza br. wyniosła niemal 2 mld 754 mln zł, rosnąc o 2 proc. rok do roku. Kapitalizacja spółek krajowych odpowiadała za niemal 1,3 mld zł tej kwoty, a spółek zagranicznych – za niemal 1,5 mld zł. Wartość obrotów na Głównym Rynku w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 27,4 proc. rdr, osiągając poziom 321,7 mld zł.

Wysoka dynamika obrotów na GPW

Jak podkreślono w komunikacie, dobre wyniki grupy były pochodną wysokiej dynamiki obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW. „W sierpniu 2026 r. indeks WIG20 pierwszy raz w historii przekroczył poziom 4 tys. punktów i pierwszy raz od 2007 roku ustanowił nowy rekord” – przypomniała warszawska giełda. Dodała, że w sierpniu swoje kolejne historyczne maksima ustanowiły również indeks WIG. Od początku 2026 roku do dnia publikacji wyników indeks WIG zyskał 29,7 proc., a WIG20 wzrósł o 26,7 proc.

„Konsekwentnie realizujemy cele określone w strategii, budując siłę i konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Utrzymująca się wysoka płynność rynku, duża aktywność emitentów i inwestorów, a także indeksy zmierzające po kolejne rekordy, pokazują, że GPW jest atrakcyjnym miejscem inwestowania i pozyskiwania finansowania na dalszy rozwój. Naszym priorytetem jest, aby ze wzrostów na warszawskiej Giełdzie w większym stopniu korzystali krajowi inwestorzy. Jednocześnie dbamy o wzrost przychodów i wartość dla akcjonariuszy. Dobre wyniki pierwszego półrocza i rekordowa dywidenda potwierdzają skuteczność tego podejścia” – stwierdził, cytowany w komunikacie, prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2025 r. łączna kapitalizacja spółek notowanych na GPW wzrosła o 63,3 proc. rok do roku do ponad 2,4 mld zł i była na najwyższym poziomie w historii.

Najwyższa w historii była też wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń w 2025 r. na głównym rynku, która wyniosła 470,3 mld zł, rosnąc o 41,9 proc. rdr. Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła niemal 1,9 mld zł.