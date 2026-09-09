Odsetek ten spadł o 20 punktów procentowych od 1999 roku, przy czym Chiny i, w mniejszym stopniu, Rosja w dużej mierze przyczyniły się do tego spadku. W latach 2015–2019 na Chiny i Rosję przypadała większość aktywnej realokacji środków od dolara, podczas gdy w latach 2019–2023 za większość spadków odpowiadały Chiny, Rosja, Meksyk i Maroko.

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W tym samym okresie łączny udział czterech głównych walut rezerwowych: dolara amerykańskiego, jena, euro i funta brytyjskiego spadł o 12 punktów procentowych, do ok. 87 proc., co również stanowi najniższy poziom od co najmniej 30 lat.

W międzyczasie, mniej więcej taka sama liczba krajów zwiększyła i zmniejszyła swoje rezerwy w dolarach amerykańskich między 2015 a 2023 rokiem.

Udział dolara w 2015 r. wynosił około 64 proc. Pomimo długotrwałego spadku, dolar nadal pozostaje, z dużą przewagą, główną walutą rezerwową świata. Druga co do wielkości waluta, euro, stanowi około 20 proc. oficjalnych rezerw.

Badanie opublikowane przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku wskazuje, że spadek ten nie jest oznaką powszechnej, systemowej „dedolaryzacji”. Zamiast tego, łączna redukcja jest w dużej mierze spowodowana korektami portfeli dokonywanymi przez niewielką liczbę dużych posiadaczy rezerw, podczas gdy większość krajów utrzymała swoje indywidualne alokacje na względnie stabilnym poziomie.

– Istnieje niewiele dowodów na powszechną oficjalną dywersyfikację poza dolary – napisały Linda S. Goldberg i Sneha Parthasarathy z nowojorskiego Fed. – Zagregowane statystyki mogą stwarzać mylne wrażenie co do ogólnych trendów, podczas gdy w rzeczywistości odzwierciedlają skoncentrowane działania kilku dużych graczy – dodały. Ich zdaniem, zmiany zachodzące gdzie indziej w dużej mierze odzwierciedlają potrzeby poszczególnych krajów, w tym dostęp do płynności w dolarach, zarządzanie kursami walutowymi i ubezpieczenie od wstrząsów finansowych.

Dane MFW pokazały w styczniu, że udział dolarów w kasach zagranicznych banków centralnych był najniższy od 1995 roku, ale spadek ten wynikał raczej ze spadku wartości dolara niż ze zmniejszenia zasobów. Jednak w odrębnym badaniu opublikowanym w czerwcu stwierdzono, że większość światowych banków centralnych planuje ograniczyć zaangażowanie w walutę amerykańską w perspektywie długoterminowej.