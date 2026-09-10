Chodzi o głosowanie, które odbyło się pod koniec sierpnia. Za układem opowiedziało się wtedy 250 z 271 wierzycieli. Wierzyciele popierający układ dysponowali wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 154 mln zł, co stanowi 97,32 proc. wierzytelności objętych głosowaniem. Liczbowo za układem opowiedziało się 92,25 proc. wierzycieli, którzy oddali ważny głos.

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PKP Cargotabor dzieli wierzycieli na 6 grup

Łączna kwota wierzytelności to ponad 243 mln zł. W układzie wierzyciele zostali podzieleni na sześć grup.

Pierwszą grupę wierzycieli stanowią wierzyciele publicznoprawni, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plan przewiduje spłatę całości kwoty wierzytelności głównej wraz z należnymi należnościami ubocznymi, w tym odsetkami, zarówno za okres przed, jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, w 40 kwartalnych ratach, liczonych od wysokości wierzytelności przysługującej wierzycielowi w zakresie objętym układem.

Druga grupa obejmuje wierzycieli, których wierzytelności wynikają z umów leasingu; mają oni dostać całość kwoty wierzytelności głównej płatną jednorazowo, a wierzytelności uboczne będą umorzone w całości.

Trzecia grupa to wierzyciele posiadający wierzytelności o wartości do 10 tys. zł. Tej grupie zaproponowano spłatę całości wierzytelności głównej w formule jednorazowej i umorzenie należności ubocznych.

Czwarta grupa obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości od ponad 10 tys. zł do 70 tys. zł. Dla nich przewidziano spłatę 75,80 proc. kwoty wierzytelności głównej płatnej jednorazowo oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej i ubocznych w całości.

Piąta grupa obejmuje natomiast wierzycieli, których wierzytelności wynoszą ponad 70 tys. zł – w ich przypadku również przewidziano spłatę 75,80 proc. kwoty głównej rozłożoną na 40 rat. Zaproponowano też umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej i umorzenie wierzytelności ubocznych w całości.

Szósta grupa obejmuje wierzycieli pozostających z dłużnikiem „w stosunkach bliskości” – dla nich przewidziano spłatę 5 proc. kwoty wierzytelności głównej płatną jednorazowo. PKP Cargo podkreśliło, że grupa ta została objęta odrębnym modelem spłaty, uwzględniającym „charakter tej kategorii oraz kolejność wykonywania zobowiązań wobec pozostałych grup”.

Łączna kwota pierwszej płatności (raty) dla wierzycieli z grup 1-5 wyniesie 30 mln zł.

PKP Cargotabor bliżej zakończenia restrukturyzacji

Cytowany w komunikacie PKP Cargo prezes PKP Cargotabor Marcin Butryn zwrócił uwagę, że zatwierdzenie układu przez sędziego-komisarza to kolejny krok potwierdzający, że spółka konsekwentnie zbliża się do zakończenia restrukturyzacji. „Tak wysokie poparcie wierzycieli, a teraz przejście kolejnego etapu formalnego, pozwalają nam z optymizmem patrzeć na dalszy przebieg postępowania. Jednocześnie cały czas koncentrujemy się na działalności operacyjnej spółki i budowaniu podstaw do jej stabilnego funkcjonowania po zakończeniu sanacji” – dodał.

„Powyższe oznacza formalne zakończenie etapu głosowania nad układem – sędzia-komisarz potwierdził, że układ został przez wierzycieli przyjęty. Kolejnym krokiem w postępowaniu będzie skierowanie sprawy do sądu restrukturyzacyjnego celem rozpoznania układu. Sąd zbada m.in. zgodność układu z prawem, a następnie wyda postanowienie w przedmiocie jego zatwierdzenia” – poinformowało PKP Cargo.

PKP Cargotabor jest przedsiębiorstwem powołanym do pełnienia roli dostawcy usług utrzymaniowo-naprawczych taboru kolejowego dla podmiotów z Grupy PKP Cargo w restrukturyzacji. PKP Cargo jest właścicielem 100 proc. udziałów w spółce PKP Cargotabor.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.