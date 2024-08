Tanieją kredyty ze stałą stopą

W porównaniu z lipcem sierpniowa zdolność kredytowa, deklarowana przez banki, wzrosła o 2 proc., co też jest dużą miesięczną zmianą. – To efekt wzrostu wynagrodzeń, ale też faktu, że znowu w ofertach banków pojawiły się kredyty oprocentowane na mniej niż 7 proc. – zaznacza Turek. Tak jest m.in. w PKO BP, Aliorze czy ING Banku Śląskim. Jeszcze w czerwcu średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wynosiło 7,9 proc.

To dosyć ciekawe zjawisko, skoro stopy procentowe utrzymują się od października 2023 r. na tym samym poziomie, a do tego nikt nie oczekuje, by Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy w Polsce w tym roku (prognozy wskazują raczej na połowę 2025 r.). – Wszystko przez graczy rynkowych, którzy zaczęli bać się recesji na świecie i mocno uwierzyli w to, że amerykański bank centralny zaproponuje we wrześniu niższe stopy procentowe, a w ślad za nim mają to robić również analogiczne instytucje w innych krajach – tłumaczy Turek.

Nie jest przesądzone, że tak się rzeczywiście stanie, niemniej oczekiwania te już zaczęły wpływać na kontrakty terminowe na stopy procentowe nie tylko w USA, ale też w Polsce. A to ma już przełożenie na kredyty ze stałym oprocentowaniem. Jak wyjaśnia Turek, w tym przypadku koszt kredytu składa się z marży banku oraz stawki IRS. Ta druga to kontrakt na stopę procentową, który zawierany jest na dłuższy czas, np. na pięć lat. W oczekiwaniu na niższe stopy procentowe kontrakt ten w ciągu miesiąca zaliczył spory spadek – z ok. 5 proc. w lipcu do ok. 4,4 proc. w połowie sierpnia.

Zdolność kredytowa wzrosła we wszystkich bankach

Dane zebrane przez HREIT pokazują, że we wszystkich bankach, które wzięły udział w badaniu, odnotowano wzrost deklarowanej zdolności kredytowej.

Warto przy tym dodać, że wyliczona kwota 728 tys. zł, którą może pożyczyć trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi, to mediana. To znaczy, że połowa banków deklaruje możliwość pożyczenia na zakup mieszkania większej kwoty, a połowa mniejszej. Można więc znaleźć instytucje, które skłonne byłyby zaoferować nawet 800 tys. zł lub więcej. Po taką hipotekę należałoby udać się do Aliora czy VeloBanku – wynika z analizy HREIT.