Jeśli chodzi o podaż, II kwartał br. był drugim z kolei, gdy na rynek pierwotny i wtórny wpływało średnio 9 tys. nowych ofert sprzedaży tygodniowo. Rok do roku mowa o wzroście 30-proc. – ze względu na niską bazę: rok wcześniej aktywność deweloperów była jeszcze mocno ograniczona, a na rynku wtórym właściciele mieszkań wstrzymywali się ze sprzedażą.

Mieszkania drożeją na rynku i pierwotnym, i wtórnym

Spośród 17 miast na radarach PIE już tylko w trzech średnie ceny za mkw. mieszkań z rynku pierwotnego są czterocyfrowe. Najwyższe ceny za mkw. były w Warszawie (17,5 tys. zł), Krakowie (16,2 tys. zł) i Gdańsku z Gdynią (odpowiednio 14,7 tys. i 14,3 tys. zł). Najniższe: w Zielonej Górze (9,2 tys. zł), Rzeszowie (9,2 tys. zł) i Bydgoszczy (9,3 tys. zł). Skokowe wzrosty cen rok do roku odnotowano w Gdańsku (31,8 proc.), Szczecinie (27,4 proc.), Opolu (26,7 proc.) oraz Krakowie (26 proc.). Ceny rok do roku były niższe w Gdyni (o 2,4 proc.), Rzeszowie (o 5,1 proc.) i Olsztynie (o 11,3 proc.).

Na rynku wtórnym stawki poniżej 10 tys. zł za mkw. są jeszcze w siedmiu miastach. Najwyższe za mkw. zanotowano w Warszawie (18,9 tys. zł), Krakowie (16,8 tys. zł) i Gdańsku (15,4 tys. zł oraz 14 tys. zł w Gdyni). Najniższe ceny to Łódź (8,9 tys. zł), Zielona Góra (8,7 tys.) i Bydgoszcz (8,4 tys.). Ceny na rynku wtórnym we wszystkich miastach urosły w dwucyfrowym tempie, najmocniej w Krakowie (30 proc.), Warszawie (27 proc.) i Wrocławiu (23 proc.). Najwolniejsze tempo to Olsztyn i Bydgoszcz (ponad 13 proc.).

Co do zasady średnie ceny nowych mieszkań są większe od tych z drugiej ręki, ale od tej zasady wyjątki zanotowano w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Rzeszowie. W tym ostatnim różnica to 1,8 tys. zł za mkw. Na drugim biegunie były Katowice, gdzie nowe lokale były droższe o średnio 2,7 tys. zł od tych z rynku wtórnego.

A może dom to dobra alternatywa?

Analitycy PIE na tapet wzięli jeszcze rynek domów jednorodzinnych. Odnotowali, że liczna nowych ofert poza 17 miastami oraz powiatami wokół głównych siedmiu aglomeracji wzrosła rok do roku o 27 proc. i 3,6 proc. w ujęciu kwartalnym. W 17 miastach i obwarzankach oferta domów wzrosła o 12 proc. rok do roku, ale kwartał do kwartału skurczyła się o 7,2 proc.