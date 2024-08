– Zgodnie z przewidywaniami popyt na kredyty mieszkaniowe wyhamował po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Mimo obaw zainteresowanie kredytami nie spadło jednak do poziomu sprzed uruchomienia programu i obecnie jest ono o około jedną trzecią niższe niż w lipcu zeszłego roku – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Wobec czerwca liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła w lipcu o około 11 proc. – i jest to informacja pozytywna. Być może jest to efekt zniecierpliwienia potencjalnych beneficjentów zapowiadanego nowego programu wsparcia kredytobiorców. Osoby te złożyły wnioski o kredyt na warunkach rynkowych – dodał.

Pilotowany przez resort rozwoju program „Na start” miałby obowiązywać od początku przyszłego roku – o ile zyska on poparcie polityczne, a z tym jest olbrzymi kłopot.

Czytaj więcej Budownictwo Promocje mieszkaniowe coraz agresywniejsze. Firmy muszą walczyć o klientów Firmy muszą się bardziej starać, by zyskiwać klientów, część promocji jest agresywna. Zdaniem ekspertów przyniosło to efekt w postaci poprawy sprzedaży w czerwcu.

Zdolność w górę

– Sytuacja osób starających się o kredyt hipoteczny jest dziś zdecydowanie lepsza niż w II połowie 2022 r. czy na początku 2023 r. – komentuje Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Po pierwsze dlatego, że stopa referencyjna została obniżona we wrześniu i październiku 2023 r. w sumie o 1 pkt proc., do 5,75 proc. Poza tym wcześniej, w lutym 2023 r., KNF pozwoliła bankom złagodzić podwyższony rok wcześniej bufor stopy procentowej przy badaniu zdolności kredytowej klientów.

– Pod wpływem tych dwóch czynników dostępna kwota kredytu dla singla z dochodem 5 tys. zł netto wzrosła aż o 27 proc., z 247 tys. do 314 tys. zł, a rodziny z dwójką dzieci i dochodem 10 tys. zł – o 19 proc., z 438 tys. do 521 tys. zł. W omawianym czasie znacząco wzrosły dochody Polaków. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie było o 11 proc. wyższe niż przed rokiem. To jeszcze bardziej podwyższa dostępną kwotę kredytu – mówi Sadowski.

Jest i druga strona medalu. – Należy jednak dodać, że ceny mieszkań również mocno wzrosły. Nie należy więc mylić poprawy dostępnej kwoty kredytu z ogólną dostępnością mieszkań. To bowiem w dużej mierze zależy również o tego, jak zmieniły się ceny mieszkań w danym mieście i okresie – zastrzega Sadowski.