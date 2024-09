.Zwiększono za to finansowanie zadań Narodowego Centrum Nauki o 50 mln zł, tak by zwiększyć inwestycje w badania naukowe. Zabezpieczono dodatkowe środki – 40 mln zł na finansowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także uwzględniono autokorekty budżetów jednostek pozarządowych – dostosowują one wzrost wynagrodzeń do poziomu 5 proc.

Minister Domański podczas otwartej części posiedzenia rządu zaproponował, że na pomoc powodzianom można by przeznaczyć ok. 200 mln zł oszczędności, jakie mogą poczynić tzw. budżetowe święte krowy. To instytucje i organy publiczne, których plany finansowe może korygować tylko Sejm (a nie resort finansów, czy rząd). Nie miej minister Domański przedstawił swoje rekomendacje w tym zakresie – budżet Sądu Najwyższego można zmniejszyć o 25 mln zł, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – o 55 mln zł, Instytutu Pamięci Narodowej – o 56 mln zł, a Kancelarii Prezydenta o 26 mln zł.