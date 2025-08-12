Czas dywidendy w Orlenie

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Notowania Orlenu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Rano akcje zyskiwały ponad 1 proc. Po południu wzrosty osłabły, ale nadal dominował popyt. Akcje wyceniano na ponad 84 zł. Przy takiej cenie stopa dywidendy w Orlenie wynosi 7 proc. Jest niemal dwa razy wyższa niż średnia dla WIG.
Również w ujęciu wartościowym tegoroczna dywidenda od Orlenu jest wysoka – wyniesie niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia, a wypłacona zostanie 1 września. Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji Orlenu, to musi je kupić z odpowiednim wyprzedzeniem żeby załapać się na wypłatę. Biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW, ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty jest 12 sierpnia.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jastrzębska Spółka Węglowa dostała decyzję przedłużającą koncesję na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu ze złoża Borynia do końca 2042 r. - podała spółka w raporcie giełdowym. W złożu jest m.in. blisko 40 mln ton węgla koksowego.
Zwiększone zapotrzebowanie zgłaszają zwłaszcza klienci indywidualni na benzyny i ofertę pozapaliwową. Nieco słabiej rok do roku jest z popytem na diesel i LPG, co wiąże się z kryzysem w transporcie ciężkim i sytuacją w Ukrainie.
Ukraińska spółka Coal Energy szuka jak sfinansować przejęcie jednej z kopalni na Śląsku. We wrześniu ma dojść do kluczowych decyzji.
2024 r. przyniósł radykalny spadek przychodów, który częściowo spółka rekompensowała redukcją inwestycji, jednak per saldo musiała korzystać z pomocy publicznej. Ten rok lepszy nie będzie, a biegły rewident ostrzega.
Dziś Unimot i Ekopol Górnośląski Holding największą nadzieję na wzrost sprzedaży wiążą z HVO. Z kolei grupa Orlen stawia na rozwój wielu paliw alternatywnych. Dla wszystkich firm największym problemem pozostaje jednak niski popyt.
Spółka ogłosiła nową Strategię ESG na lata 2025–2030 z perspektywą do 2035 roku. Dokument określa cele i działania spółki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego (ESG – ang. Environmental, Social, Governance). Firma zapowiedziała działania na rzecz utrzymania efektywnej produkcji węgla energetycznego.