Czas dywidendy w Orlenie

Notowania Orlenu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Rano akcje zyskiwały ponad 1 proc. Po południu wzrosty osłabły, ale nadal dominował popyt. Akcje wyceniano na ponad 84 zł. Przy takiej cenie stopa dywidendy w Orlenie wynosi 7 proc. Jest niemal dwa razy wyższa niż średnia dla WIG.

Również w ujęciu wartościowym tegoroczna dywidenda od Orlenu jest wysoka – wyniesie niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia, a wypłacona zostanie 1 września. Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji Orlenu, to musi je kupić z odpowiednim wyprzedzeniem żeby załapać się na wypłatę. Biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW, ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty jest 12 sierpnia.