23 mld zł na odbudowę – obiecuje premier Tusk. Czy to wystarczy?

Na pomoc powodzianom w tym roku rząd planuje wydatki na poziomie 2,6 mld zł, a w 2025 r. – 1,7 mld zł – wynika z oceny skutków regulacji zawartych w tzw. specustawie powodziowej przyjętej przez Radę Ministrów we wtorek.

W kolejnych lata budżetowy wysiłek ma się zmniejszać, w 2026 i 2027 r. wydatki mają wynosić po ok. 0,5 mld zł, a w 2033 r. mają już spaść do zera. Łącznie do końca 2032 r. ma to być 9,6 mld zł, z czego sam budżet centralny ma wyłożyć 6,4 mld zł.