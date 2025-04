Czy trzeba będzie mocniej zaciskać pasa

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Zadłużenie państwa przekroczyło 2 bln zł Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 2,01 bln zł na koniec zeszłego roku. To zawrotna kwota i rekord.

Silny przyrost długu

Podejrzenia ekonomistów padają zwykle na większe od założeń wydatki na obronność (głównie poprzez fundusz działający przy BGK) czy gorszą kondycję samorządów. Pytanie, czy deficyt finansów publicznych wymknął się spod rządowej kontroli?

– Nie w dosłownym sensie, ale to jest bardzo poważny sygnał ostrzegawczy – komentuje Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. – Skala deficytu przerosła oczekiwania nawet największych pesymistów w tym zakresie. Zaczyna się palić już nie żółta, ale pomarańczowa lampka ostrzegawcza, że deficyt jest na ścieżce wzrostowej i być może uruchomił się już efekt kuli śnieżnej. Tak duża dziura w finansach publicznych to prosty przepis na problemy – dodaje Dudek.

Szef IPF wskazuje przy tym również na szybko rosnące zadłużenie finansów publicznych – do 55,2 proc. PKB na koniec 2024 r. z 49,7 proc. PKB na koniec 2023 r. W kwotach nominalnych dług w ciągu minionego roku wzrósł o ponad 300 mld zł. Zwraca też uwagę na fakt, że deficyt liczony według metodologii UE uwzględnia tylko część wydatków na wojsko. – A gdyby policzyć je wszystkie, to łączna dziura wyniosłaby już niemal 8 proc. PKB – szacuje Dudek.

Deficyt a stopy

Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu (bo w 2023 r. przekroczyliśmy limit 3 proc. PKB) i w związku z tym zobowiązana jest do zacieśnienia fiskalnego. Według założeń ministra finansów w 2025 r. miało nastąpić niewielkie zacieśnienie, raptem o 0,2 pkt proc., do 5,5 proc. PKB (z zakładanych 5,7 proc. PKB).

– Jak teraz będzie wyglądać ścieżka redukcji deficytu? Czy rząd będzie dążył do jego zbicia do 5,5 proc. PKB, co byłoby dużym wysiłkiem fiskalnym, czy jednak będzie to redukcja o 0,2 pkt proc., np. do 6,4 proc. PKB – zastanawia się Piotr Bielski.