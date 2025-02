Jaki deficyt budżetu w 2024 r.? MF podało dane

Łączne dochody budżetu państwa wyniosły w 2024 r. 623,4 mld zł - wynika ze wstępnych, szacunkowych danych przedstawionych w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów. To mniej więcej tyle, ile zakładała ustawa budżetowa po nowelizacji.

Ile wyniosły dochody budżetu państwa w 2024 r.

W porównaniu z 2023 r. wpływy ogółem do kasy państwa wzrosły o ok. 8,6 proc. Dochody z podatków zwiększyły się o ok. 9,7 proc. do 556 mld zł. Przy czym dochody z takich podatków jak VAT, PIT czy akcyza były w 2024 r. większe niż w 2023 r. (odpowiednio o 17,8 proc. oraz po 6,5 proc.), ale z CIT – spadły o 11 proc.

Resort finansów wyjaśnia, że na ten spadek wpływa w znacznej mierze efekt salda rozliczenia rocznego, które w 2024 r. (na podstawie deklaracji rocznych za 2023 r.) było o 5,4 mld zł niższe niż saldo rozliczenia rocznego w 2023 r. (na podstawie deklaracji rocznych za 2022 r.). Jeśli zaś chodzi o PIT, to należy pamiętać, że w 2024 r. samorządy otrzymały dodatkowe udziały w dochodach z tego podatku w wysokości 8,2 mld zł, co obniżyło dochody budżetu państwa.

Dochody niepodatkowe wzrosły rok do roku o 1,9 proc. I to mimo braku wpływów z zysku NBP, a także niższych o 22 proc. wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (które wyniosły 14,1 mld zł).