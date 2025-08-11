Notowania Orlenu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Około godz. 10 akcje drożeją o ponad 1 proc. do 84,8 zł. Przy takiej cenie stopa dywidendy w Orlenie wynosi 7 proc. Jest niemal dwa razy wyższa niż średnia dla WIG.

Reklama

Czytaj więcej Dywidendy PKO, Orlen i PZU, czyli dywidendowa trójca. Kiedy kupić akcje? W tym roku średnia stopa dywidendy dla spółek z WIG jest w okolicach 4 proc. W PKO BP, Orlenie i PZU jest niemal dwa razy wyższa. W tym tygodniu warto mieć na uwadze PKO BP.

Kiedy Orlen wypłaci dywidendę

Tegoroczna dywidenda od Orlenu wyniesie niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia (czwartek), a wypłacona zostanie 1 września.

Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji Orlenu w portfelu, to musi je kupić z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby załapać się na wypłatę. Biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW, ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do dywidendy jest 12 sierpnia (wtorek).

Biorąc pod uwagę udział Orlenu w WIG20, można oszacować, że odcięcie dywidendy „obniży” WIG20 (jest indeksem cenowym, nie uwzględnia dochodów z dywidend) na otwarciu sesji 13 sierpnia o ponad 0,9 proc. Również sam kurs Orlenu będzie już skorygowany na otwarciu środowej sesji o wartość dywidendy przypadającej na jeden walor.