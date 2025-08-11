Firmy
Przedostatni dzwonek na dywidendę od Orlenu. Kiedy kupić akcje?

Paliwowy koncern będzie w tym roku wyjątkowo hojny. Wypłaci akcjonariuszom niemal 7 mld zł. W czwartek przypada dzień dywidendy, ale walory trzeba kupić wcześniej.

Publikacja: 11.08.2025 10:14

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Katarzyna Kucharczyk

Notowania Orlenu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Około godz. 10 akcje drożeją o ponad 1 proc. do 84,8 zł. Przy takiej cenie stopa dywidendy w Orlenie wynosi 7 proc. Jest niemal dwa razy wyższa niż średnia dla WIG.

Kiedy Orlen wypłaci dywidendę

Tegoroczna dywidenda od Orlenu wyniesie niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia (czwartek), a wypłacona zostanie 1 września.

Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji Orlenu w portfelu, to musi je kupić z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby załapać się na wypłatę. Biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW, ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do dywidendy jest 12 sierpnia (wtorek).

Biorąc pod uwagę udział Orlenu w WIG20, można oszacować, że odcięcie dywidendy „obniży” WIG20 (jest indeksem cenowym, nie uwzględnia dochodów z dywidend) na otwarciu sesji 13 sierpnia o ponad 0,9 proc. Również sam kurs Orlenu będzie już skorygowany na otwarciu środowej sesji o wartość dywidendy przypadającej na jeden walor.

Które spółki na GPW są największe

Kapitalizacja wszystkich 404 spółek notowanych na GPW wynosi obecnie 2,2 bln zł, w tym 1,08 bln zł przypada na 385 spółek krajowych. Największe – pod względem kapitalizacji – są dwie. W ostatnich kwartałach wyceny obu idą mocno w górę i są do siebie zbliżone. Chodzi o PKO BP i Orlen. Następne firmy na liście – czyli Santander BP, Pekao i PZU – są wyceniane znacząco niżej (przedział 50-60 mld zł).

Największą krajową firmą pod względem kapitalizacji jest obecnie PKO BP. Kilka dni temu, po korekcie o wartość dywidendy, wycena PKO spadła poniżej kapitalizacji Orlenu i to właśnie Orlen wyszedł na krótki okres na pozycję lidera. Był wówczas wyceniany na 95,8 mld zł, a PKO na 95 mld zł. Ale Orlen obejmował tę pozycję zaledwie jeden dzień. PKO szybko wróciło na pierwsze miejsce i nic nie wskazuje, żeby miało to się szybko zmienić, ponieważ w najbliższych dniach wycena Orlenu zostanie skorygowana o wartość dywidendy. Obecnie PKO BP na giełdzie jest warte 104 mld zł, a Orlen niespełna 98 mld zł.

