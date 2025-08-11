Notowania Orlenu rozpoczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Około godz. 10 akcje drożeją o ponad 1 proc. do 84,8 zł. Przy takiej cenie stopa dywidendy w Orlenie wynosi 7 proc. Jest niemal dwa razy wyższa niż średnia dla WIG.
W tym roku średnia stopa dywidendy dla spółek z WIG jest w okolicach 4 proc. W PKO BP, Orlenie i PZU jest niemal dwa razy wyższa. W tym tygodniu warto mieć na uwadze PKO BP.
Tegoroczna dywidenda od Orlenu wyniesie niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia (czwartek), a wypłacona zostanie 1 września.
Jeśli ktoś nie ma jeszcze akcji Orlenu w portfelu, to musi je kupić z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby załapać się na wypłatę. Biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW, ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do dywidendy jest 12 sierpnia (wtorek).
Biorąc pod uwagę udział Orlenu w WIG20, można oszacować, że odcięcie dywidendy „obniży” WIG20 (jest indeksem cenowym, nie uwzględnia dochodów z dywidend) na otwarciu sesji 13 sierpnia o ponad 0,9 proc. Również sam kurs Orlenu będzie już skorygowany na otwarciu środowej sesji o wartość dywidendy przypadającej na jeden walor.
Indeks blue chips w tym roku zyskał ponad jedną trzecią. Choć pojedyncze spółki mają jeszcze potencjał, to cały wskaźnik jest już blisko wartości fundamentalnej firm go tworzących. Na jak długo jeszcze starczy paliwa do wzrostów i na które spółki postawić?
Kapitalizacja wszystkich 404 spółek notowanych na GPW wynosi obecnie 2,2 bln zł, w tym 1,08 bln zł przypada na 385 spółek krajowych. Największe – pod względem kapitalizacji – są dwie. W ostatnich kwartałach wyceny obu idą mocno w górę i są do siebie zbliżone. Chodzi o PKO BP i Orlen. Następne firmy na liście – czyli Santander BP, Pekao i PZU – są wyceniane znacząco niżej (przedział 50-60 mld zł).
Największą krajową firmą pod względem kapitalizacji jest obecnie PKO BP. Kilka dni temu, po korekcie o wartość dywidendy, wycena PKO spadła poniżej kapitalizacji Orlenu i to właśnie Orlen wyszedł na krótki okres na pozycję lidera. Był wówczas wyceniany na 95,8 mld zł, a PKO na 95 mld zł. Ale Orlen obejmował tę pozycję zaledwie jeden dzień. PKO szybko wróciło na pierwsze miejsce i nic nie wskazuje, żeby miało to się szybko zmienić, ponieważ w najbliższych dniach wycena Orlenu zostanie skorygowana o wartość dywidendy. Obecnie PKO BP na giełdzie jest warte 104 mld zł, a Orlen niespełna 98 mld zł.
Akcje PKO BP od dziś są już notowane bez prawa do dywidendy. To przekłada się na „techniczny” spadek WIG20. Po odcięciu dywidendy kapitalizacja PKO BP obniżyła się do 95 mld zł. Wyższą, sięgającą 96 mld zł, ma Orlen.
1 sierpnia to ostatni dzień na zakup walorów z prawem do wypłaty dywidendy od największego polskiego banku. W tym roku wynosi ona 5,48 zł na akcję.