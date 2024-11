Trzeci filar ratunkiem dla emerytur

Reforma z 1999 r. zasadniczo przebudowała system emerytalny w Polsce. W miejsce emerytury wypłacanej z ZUS przeszliśmy na emeryturę z kilku źródeł. Mamy dziś system oparty na trzech filarach. Dzięki temu emerytury miały być wyższe, bliższe zarobkom sprzed osiągnięcia wieku emerytalnego. O ile oczywiście korzystamy z trzech filarów.

Pierwszy filar emerytalny – powszechny

To emerytury z ZUS. Filar ten oparty jest na systemie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość naszej emerytury zależy od tego, ile składek odprowadzimy na konto w ZUS, a więc także od długości okresu składkowego. Osoby, które pracowały przed reformą, mają jeszcze tzw. kapitał początkowy. Pierwszy filar jest obowiązkowy. Na emeryturę można przejść po osiągnięciu wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Składka na emeryturę z pierwszego filaru to 12,22 proc. pensji brutto. W przypadku przedsiębiorców składka ustalana jest w oparciu o przeciętne i minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę.

Drugi filar emerytalny – kapitałowy

Należą do niego uruchomione wraz z reformą emerytalną z 1999 r. otwarte fundusze emerytalne, a także subkonto w ZUS. Do drugiego filaru trafia część składki emerytalnej odpowiadającej 7,3 proc. pensji brutto (w sumie składka to 19,52 proc. tego wynagrodzenia – 12,22, które idzie bezpośrednio do ZUS, i 7,3 proc. odprowadzane na omawiany drugi filar). Choć i ta składka jest obowiązkowa, to w tym przypadku możemy zdecydować, czy w całości ma iść na nasze subkonto w ZUS, czy też trafiać ma na nie składka odpowiadająca 4,38 proc. naszego wynagrodzenia, a pozostałe 2,92 proc. ma być przekazywane do wybranego przez nas OFE.

Oszczędności gromadzone na subkoncie w ZUS, tak zresztą jak na podstawowym koncie w tej instytucji, są co roku waloryzowane. Te w OFE pracują na rynku kapitałowym, dlatego drugi filar nazywany jest filarem kapitałowym. Instytucje finansowe zarządzające OFE inwestują gromadzone tam oszczędności w akcje czy obligacje. Zyski z inwestycji dopisywane są co roku do rachunków członków OFE, ale mogą zdarzyć się okresy, gdy przyniosą one straty.