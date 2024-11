To, jak zadbasz o emeryturę, zależy od wyboru pośrednika

– Wybór odpowiedniej instytucji finansowej do prowadzenia rachunków IKE i IKZE to decyzja, która ma długofalowe konsekwencje. Warto poświęcić trochę czasu i przeanalizować kilka ofert i wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom. Czy w ramach rachunków IKE i IKZE chcemy oszczędzać, czy inwestować? Jeśli inwestować, to czy samodzielnie, czy może zdecydujemy się powierzyć środki profesjonalistom? – podpowiada Eliza Dąbrowska, dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities.

– Jeśli zakładamy, że nie chcemy kwestiom emerytalnym poświęcać zbyt wiele uwagi, czy to ze względu na brak czasu, czy też odpowiedniej wiedzy, powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności o otwarciu IKE i IKZE o charakterze bardziej pasywnym, czyli skorzystać z oferty banków, TFI lub też PTE – wskazuje Grzegorz Zalewski, ekspert DM BOŚ.

Czytaj więcej Emerytura Z ilu produktów emerytalnych korzystać? Na tak postawione pytanie większość ekspertów finansowych odpowiada: im więcej, tym lepiej. Nie wszystkich jednak na to stać. Warto wybrać to, co najlepiej pasuje do naszych potrzeb, pamiętając, że nie dla wszystkich poszczególne produkty są dostępne.

W podobnym tonie wypowiada się Eliza Dąbrowska. – Jeśli interesuje nas bardziej oszczędzanie niż inwestowanie, to być może wybór oferty bankowej w zupełności nas zadowoli. Jeśli wolimy inwestować, to mamy szeroki wachlarz możliwości. Jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z inwestowaniem lub sądzimy, że nie będziemy mieli czasu, żeby robić to samodzielnie, wtedy warto rozważyć otwarcie takiego rachunku w TFI. Z kolei jeśli chcemy nie tylko oszczędzać, ale też samodzielnie inwestować i chcemy mieć kontrolę nad inwestycjami, to najciekawszą ofertą wydają się być rachunki IKE oraz IKZE w domach maklerskich – zaznacza.

Maklerska różnorodność

Grzegorz Zalewski podkreśla, że to właśnie maklerskie konta IKE i IKZE dają największe możliwości inwestowania z myślą o emeryturze. – Jeśli wychodzimy z założenia, że w przyszłości być może będziemy potrzebowali czegoś więcej niż tylko biernego patrzenia na nasze oszczędności czy też inwestycje emerytalne, warto zainteresować się maklerskimi IKE i IKZE. To one dają dostęp do najszerszej palety instrumentów finansowych. Wcale nie trzeba przecież od razu inwestować w akcje. Na początek można chociażby zainwestować w obligacje skarbowe notowane na giełdzie. Później, w zależności od podejścia do ryzyka i potrzeb, można do tego dokładać inne instrumenty, takie jak certyfikaty inwestycyjne, ETF-y czy też akcje zarówno te notowane na GPW, jak i na zagranicznych rynkach. Uważam, że pierwszym krokiem inwestorów powinno być zresztą skorzystanie z kont emerytalnych. Od początku przygody z inwestycjami mogą dzięki nim korzystać z przywilejów podatków. Nawet jeśli wycofają z nich wcześniej pieniądze, to po prostu zapłacą podatek, tak jakby to musiały zrobić, korzystając z normalnego rachunku maklerskiego – podkreśla ekspert DM BOŚ.