Emerytalny last minute. Nie przegap tegorocznych korzyści na IKE i IKZE

Dobra wiadomość z kolei jest taka, że środki wpłacane na oba rodzaje kont wcale nie muszą być od razu lokowane bądź inwestowane. To sprawia, że wystarczy już samo dokonanie przelewu na IKZE, by móc go później odliczyć od podstawy opodatkowania.

Pęd ku limitom

Konta IKE i IKZE mają też ograniczenia. W obu przypadkach obowiązują m.in. roczne limity wpłat. Dla IKE w tym roku jest to kwota 23 472 zł. Dla IKZE zaś limit wynosi standardowo 9388,8 zł, a dla samozatrudnionych jest wyższy i sięga 14 083,20 zł. Oczywiście limitów nie trzeba wykorzystywać w całości. To, ile pieniędzy w danym roku wpłacimy na IKE i IKZE, zależy od naszej decyzji. Trzeba jednak pamiętać, że niewykorzystane limity nie przechodzą na kolejny rok. To również tłumaczy determinację oszczędzających i inwestujących do dokonywania wpłat pod koniec roku, kiedy zbliża się ostatni dzwonek, gdy można wykorzystać obowiązujące limity i zapewnić sobie prawo do ulg.

Ograniczenia w IKE i IKZE dotyczą też wypłat. Kapitał na tych kontach jest nasz i możemy go wycofać w każdym momencie, jednak gdy zrobimy to wcześniej niż przed odpowiednio 60. i 65. rokiem życia, stracimy powiązane z tymi produktami przywileje podatkowe.

Zainteresowanie rośnie

Śmiało można założyć, że w tym roku największy szturm na IKE i IKZE wciąż jest przed instytucjami, które prowadzą te dwa rodzaje kont. Dane prezentowane przez Komisję Nadzoru Finansowego wskazują przy tym, że zainteresowanie IKE i IKZE systematycznie rośnie. W I połowie 2024 r. w skali całego rynku otwarto 62,3 tys. IKE oraz 31 tys. IKZE. W analogicznym okresie rok wcześniej otwartych zostało 58,1 tys. IKE oraz 25,6 tys. IKZE.