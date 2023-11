Eurotel w kierunku dołka trendu spadkowego

Parkiet

Od maja notowania akcji telekomu poruszają się w trendzie spadkowym. W minionym tygodniu tempo zniżek podskoczyło. Kurs akcji spadł we wtorek o 9,1 proc., wrócił poniżej średniej z 50 sesji i zbliżył się do dołka bessy. Powód zniżek to opublikowany w poniedziałek raport dotyczący wyników. W III kwartale spółka miała przychody na poziomie 97,5 mln zł, podczas gdy rok temu to było 184,9 mln zł. Zysk netto wyniósł 2,19 mln zł, a w 2022 r. było to 8,39 mln zł. Na MACD pojawił się sygnał sprzedaży, a wspomniany dołek bessy znajduje się na poziomie 35,1 zł i stanowi najbliższy cel.

