Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Auto Partner kontynuuje hossę po publikacji raportu

Parkiet

Dystrybutor części samochodowych pokazał dobre wyniki za III kwartał. Spółka wypracowała 65,6 mln zł zysku netto, o 1 proc. lepiej od konsensusu PAP i o 22 proc. więcej niż rok temu. Kurs akcji wzrósł w reakcji na raport o 5 proc. i wrócił nad 25 zł. W środę cena wyznaczyła nowy szczyt hossy 26,3 zł. Jest to klasyczny sygnał kontynuacji długoterminowego, spokojnego trendu wzrostowego. Średnia z 50 sesji, która znajduje się obecnie przy 23,85 zł, stanowi najbliższy poziom wsparcia. Oscylatory MACD i RSI są w strefach neutralnych, co daje krótkoterminowy potencjał do kontynuacji fali zwyżek.

