Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Orlen to jeden z motorów napędowych tegorocznych zwyżek na warszawskiej giełdzie. Trend wzrostowy jest tu silny. Orlen jest jednak jedną ze spółek, która odstaje ostatnio od rynkowego tempa. Od szczytu z połowy lipca firma przeceniła się już o około 7 proc. Przełom lipca i sierpnia przyniósł wybicie kursu pod linię trendu spadkowego. Jak na razie nie doszło do katastrofy, ale kurs poddaje się krótkoterminowej linii spadkowej. Pierwsze mocne wsparcie po tak dynamicznych zwyżkach wypada w okolicach 75 zł, czyli na 38,2-proc. zniesieniu fali wzrostowej od kwietnia.

PGE już bez energii

Foto: Parkiet

Zadyszkę złapało także PGE po tym, jak niemal pionowo wspinało się do góry, wydostając się na najwyższe poziomy od ośmiu lat. Tegoroczny ruch przybrał pięciofalową formę, a to powinno oznaczać przystanek w zwyżkach. W tym przypadku również w ostatnim czasie doszło do wybicia notowań z dynamicznego trendu wzrostowego, co powinno przynieść korektę przynajmniej w krótkim terminie. Na wykresie tygodniowym mamy dwie z kolei spadkowe świece. Popyt powinien się bronić w okolicach 11 zł, czyli na linii poprowadzonej przez szczyty z 2021 r. i 2022 r. Kolejne wsparcie to poziom 9,2 zł.