Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 11.08.2025 06:00

Foto: AdobeStock

Andrzej Pałasz

Odbicie Dino Polska zatrzymane

Foto: Parkiet

Mimo mocnego zachowania WIG20 w ostatnich dniach, Dino Polska pozostaje w słabszej formie. Po wyraźnym spadku z poprzedniego piątku i zejściu na najniższe od kwietnia poziomy, w minionym tygodniu kurs zdołał jedynie dotrzeć do 49 zł, czyli w okolice połowy długiej czarnej świecy. To pierwszy istotny opór, którego popyt nie zdołał pokonać. Wciąż zatem mamy do czynienia z tendencją spadkową. Wsparciem są minima z pierwszych dni sierpnia. Tu też mamy 61,8-proc. zniesienie ostatniej fali wzrostowej. Przełamanie tych wsparć może oznaczać nawet test kwietniowego dołka.

Orlen poza linią trendu wzrostowego

Foto: Parkiet

Orlen to jeden z motorów napędowych tegorocznych zwyżek na warszawskiej giełdzie. Trend wzrostowy jest tu silny. Orlen jest jednak jedną ze spółek, która odstaje ostatnio od rynkowego tempa. Od szczytu z połowy lipca firma przeceniła się już o około 7 proc. Przełom lipca i sierpnia przyniósł wybicie kursu pod linię trendu spadkowego. Jak na razie nie doszło do katastrofy, ale kurs poddaje się krótkoterminowej linii spadkowej. Pierwsze mocne wsparcie po tak dynamicznych zwyżkach wypada w okolicach 75 zł, czyli na 38,2-proc. zniesieniu fali wzrostowej od kwietnia.

PGE już bez energii

Foto: Parkiet

Zadyszkę złapało także PGE po tym, jak niemal pionowo wspinało się do góry, wydostając się na najwyższe poziomy od ośmiu lat. Tegoroczny ruch przybrał pięciofalową formę, a to powinno oznaczać przystanek w zwyżkach. W tym przypadku również w ostatnim czasie doszło do wybicia notowań z dynamicznego trendu wzrostowego, co powinno przynieść korektę przynajmniej w krótkim terminie. Na wykresie tygodniowym mamy dwie z kolei spadkowe świece. Popyt powinien się bronić w okolicach 11 zł, czyli na linii poprowadzonej przez szczyty z 2021 r. i 2022 r. Kolejne wsparcie to poziom 9,2 zł.

