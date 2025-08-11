Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

W tym roku akcje Kruka nie należały do najmocniejszych, ale w ostatnim czasie zainteresowanie spółką wyraźnie wzrosło. W minionym tygodniu Kruk potwierdził wsparcie w strefie wokół 400 zł i poszybował do góry. Windykacyjna spółka wybiła się na najwyższe poziomy od kilku miesięcy, docierając do linii średnioterminowego trendu spadkowego. Ostatnie wybicie jednak jeszcze nie wypełniło całego potencjału wynikającego z formacji ramię-głowa-ramię. Celem popytu powinna stać się linia poprowadzona przez zeszłoroczne szczyty. Tegoroczna zwyżka wartości rynkowej Kruka to wciąż ledwie 6,3 proc., czyli dużo mniej niż wzrost WIG20.
Ubiegły tydzień co prawda nie przyniósł rekordów w USA czy w Niemczech, ale też nie zanegował trendu wzrostowego mimo szeregu ryzyk. Rozpędzony krajowy rynek wzniósł się na kolejne szczyty.
Walory handlowej grupy od kwietnia poruszają się w dynamicznym trendzie wzrostowym. W ostatnich dniach cena oparła się na linii trendu wzrostowego, ale przy zwyżce o 2 proc. w piątek popyt podtrzymał główny trend. Kupujący mają obecnie otwartą drogę przynajmniej do około 25 zł, gdzie mamy szczyt z maja poprzedniego roku. Przy tak rozpędzonym obecnie popycie pułap ten nie powinien jednak stanowić większej bariery. Wygląda na to, że nastawienie inwestorów do Pepco Group wreszcie trwale się zmienia. Po ponad 30-proc. przecenach w dwóch poprzednich latach tegoroczna zwyżka Pepco sięga 41,4 proc.
Ostatnie dni przyniosły przebudzenie Zabka Group. Kurs akcji tej firmy przy wyższych obrotach wydostał się ponad linię kilkumiesięcznego ruchu spadkowego. Wcześniej popyt zareagował przy poziomach, które przyniosły odreagowanie także w połowie kwietnia. Jednym ruchem akcje wybiły się ponad lipcową linię oporu. Teraz naturalne wydaje się dojście notowań handlowej spółki do majowych szczytów, a prawdopodobnie także ich wybicie i atak na szczyt ze stycznia.
Zabka Group to także jedna z firm, które w tym roku są słabsze od szerokiego rynku. Kurs jak dotąd zyskał jedynie 13 proc.