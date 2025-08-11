Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Walory handlowej grupy od kwietnia poruszają się w dynamicznym trendzie wzrostowym. W ostatnich dniach cena oparła się na linii trendu wzrostowego, ale przy zwyżce o 2 proc. w piątek popyt podtrzymał główny trend. Kupujący mają obecnie otwartą drogę przynajmniej do około 25 zł, gdzie mamy szczyt z maja poprzedniego roku. Przy tak rozpędzonym obecnie popycie pułap ten nie powinien jednak stanowić większej bariery. Wygląda na to, że nastawienie inwestorów do Pepco Group wreszcie trwale się zmienia. Po ponad 30-proc. przecenach w dwóch poprzednich latach tegoroczna zwyżka Pepco sięga 41,4 proc.

Żabka ponad linią trendu spadkowego

Foto: Parkiet

Ostatnie dni przyniosły przebudzenie Zabka Group. Kurs akcji tej firmy przy wyższych obrotach wydostał się ponad linię kilkumiesięcznego ruchu spadkowego. Wcześniej popyt zareagował przy poziomach, które przyniosły odreagowanie także w połowie kwietnia. Jednym ruchem akcje wybiły się ponad lipcową linię oporu. Teraz naturalne wydaje się dojście notowań handlowej spółki do majowych szczytów, a prawdopodobnie także ich wybicie i atak na szczyt ze stycznia.